Путин обсудил с президентом Бразилии итоги переговоров России и США
2025-08-18T17:12:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, обсуждены основные итоги переговоров РФ и США в Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже", - говорится в сообщении.
