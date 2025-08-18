https://ria.ru/20250818/alyaska-2036102222.html

Путин обсудил с президентом Бразилии итоги переговоров России и США

2025-08-18T17:12:00+03:00

в мире

бразилия

сша

россия

владимир путин

луис инасиу лула да силва

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, обсуждены основные итоги переговоров РФ и США в Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже", - говорится в сообщении.

