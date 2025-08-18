https://ria.ru/20250818/alyaska-2036072741.html

Какой сигнал Трамп послал Путину на Аляске: разбор эксперта по языку тела

2025-08-18T15:28:00+03:00

2025-08-18T15:28:00+03:00

2025-08-18T15:59:00+03:00

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Судьбоносная встреча двух президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 августа на Аляске. К сожалению, информация о переговорах крайне скудная, после них не было даже полноценной пресс-конференции с ответами на вопросы журналистов. Но тут нам на помощь может прийти так называемый язык тела.Мимика и жесты встретившихся первых лиц государств могут многое сказать об атмосфере, проходившей за закрытыми дверями, такого мнения придерживается признанный специалист по языку тела, психолог Михаил Дементьев.В своем видео эксперт разобрал сигналы невербальной коммуникации лидеров двух стран, которые, по его мнению, могут раскрыть целый ряд незаметных на первый взгляд деталей о прошедшем саммите.Чудеса гостеприимстваО том, что американская сторона отнеслась к приезду Владимира Путина с большим уважением, написали многие СМИ как в России, так и за рубежом. Полностью согласен с этим утверждением и Михаил Дементьев. По его словам, Дональд Трамп проявил настоящие "чудеса гостеприимства" на встрече с российским лидером.Красная дорожка, аплодисменты, покатал на своем бронированном автомобиле — все это говорит о стремлении Дональда Трампа к потеплению российско-американских отношений.Эксперт обратил внимание на крайне нестабильную траекторию движения Трампа, возможно, из-за усталости или возраста, его буквально "штормило" из стороны в сторону.Трамп первый вышел из самолета и встречал Путина на красной дорожке, увидев, что президент России идет к нему навстречу, он сокращает дистанцию, что является, по мнению специалиста, явным жестом гостеприимства.Путин идет быстрым шагом, но с умеренным наклоном корпуса, приближаясь к Трампу, он выравнивает вертикаль тела.Трамп, пытающийся доминироватьТрамп заранее протягивает руку с открытой ладонью, когда Владимир Путин только появляется в поле зрения, выражая радость от встречи.Ладонь российского президента легла сверху на руку американского. Потом пошли дружеские касания предплечья, Путин что-то сказал Трампу.Эксперт обратил внимание на синхронизацию шагов и темпа походки двух президентов, они идут практически нога в ногу, что также говорит о создавшейся практически сразу дружеской атмосфере и серьезном настрое перед переговорами.Повторное рукопожатие со стороны Трампа перед журналистами получилось гораздо более резким, доминантным, с похлопыванием.Американский лидер попытался притянуть Владимира Путина к себе, было видно, что наш президент сохраняет стабильность, но позволяет Трампу "поиграть".Секретный разговор в машине американского президентаЗатем в нарушение протокола американский президент пригласил российского лидера прокатиться в своем бронированном кадиллаке.Этой очень редкой чести удостаивались ранее только президент Франции Эммануэль Макрон и президент Японии Синдзо Абэ.В машине произошел разговор тет-а-тет, без лишних глаз и ушей, автомобиль в тот момент был окружен агентами национальной безопасности. Все же было заметно, что атмосфера в автомобиле дружеская.Сами переговоры были деловыми, без помпезности. Изначально предполагалось, что они пройдут в формате тет-а-тет, но в итоге прошли три на три.Показательна, по мнению эксперта, была реакция Владимира Путина на появление Марко Рубио, Путин демонстрирует готовность к разговору, привстает и пожимает руку госсекретарю.На итоговой пресс-конференции после саммита Путин говорил первым, что демонстрирует благорасположенность американских политиков. Обычно же на таких конференциях первое слово берет принимающая сторона.Почему была выбрана АляскаМесто проведения переговоров — военная база Эльмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже.Выбрано оно было не случайно, а из-за схожего времени полета от Москвы и Вашингтона. Место переговоров поставило лидеров двух стран в равную позицию. Как отмечают эксперты, это единственный объект во всем "штате полуночного солнца", где можно было организовать международные переговоры.Военный объект обладает "богатой историей", он уже неоднократно принимал американских лидеров, а в 1971 году президент США Ричард Никсон встречался на базе Эльмендорф с императором Японии Хирохито.По всей видимости, как отметил Дементьев, атмосфера прошедших переговоров может благоприятно сказаться на отношениях между двумя странами.

2025

Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа. Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы. 2025-08-18T15:28 true PT1M29S

Путин и Трамп садятся в автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-18T15:28 true PT0M09S

Начало двусторонней встречи Путина и Трампа Начало двусторонней встречи Путина и Трампа 2025-08-18T15:28 true PT0M30S

