Рейтинг@Mail.ru
В Республике Алтай пропал турист - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:48 18.08.2025 (обновлено: 10:27 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/altay-2035992992.html
В Республике Алтай пропал турист
В Республике Алтай пропал турист - РИА Новости, 18.08.2025
В Республике Алтай пропал турист
Турист пропал на перевале Орой в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в МЧС по региону. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:48:00+03:00
2025-08-18T10:27:00+03:00
туризм
республика алтай
кош-агачский район
монголия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39720/92/397209295_0:179:2923:1823_1920x0_80_0_0_42a09e962c6330fec186c0c2b28eee87.jpg
БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Турист пропал на перевале Орой в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в МЧС по региону."В субботу поступило сообщение о том, что на перевале Орой пропал турист, ведутся поиски, однако пока никаких следов мужчины обнаружить не удалось", - сообщили в ведомстве.Перевал Орой находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай, недалеко от границы с Монголией. Его разделяют реки Орой и Ештыколь. Высота перевала - 2229 метров."Незарегистрированная тургруппа из 3 человек запросила помощь. 72-летний мужчина вышел на два часа раньше своих товарищей на маршрут в направлении перевала Орой (домик молочника) и пропал. В назначенном месте оставшиеся участники туристической группы его не обнаружили… Обследовано более 20 километров предполагаемого маршрута с тщательной проверкой потенциально опасных мест. Поиски пропавшего туриста продолжаются", - сообщается в Telegram-канале ведомства.На перевале туристы пропадают не в первый раз. Так, в прошлом году там безуспешно искали парня из Новосибирска, спасателям удалось обнаружить только его палатку и вещи. Ранее на перевале погиб турист из Омска.
https://ria.ru/20250818/podrostok-2035990022.html
республика алтай
кош-агачский район
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39720/92/397209295_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_b240becd78e2011863e7c07a98ad44ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика алтай, кош-агачский район, монголия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Монголия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
В Республике Алтай пропал турист

На перевале Орой в Республике Алтай пропал турист

© РИА Новости / Ю. Каверин | Перейти в медиабанкГорный Алтай
Горный Алтай - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Ю. Каверин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Турист пропал на перевале Орой в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в МЧС по региону.
«
"В субботу поступило сообщение о том, что на перевале Орой пропал турист, ведутся поиски, однако пока никаких следов мужчины обнаружить не удалось", - сообщили в ведомстве.
Перевал Орой находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай, недалеко от границы с Монголией. Его разделяют реки Орой и Ештыколь. Высота перевала - 2229 метров.
"Незарегистрированная тургруппа из 3 человек запросила помощь. 72-летний мужчина вышел на два часа раньше своих товарищей на маршрут в направлении перевала Орой (домик молочника) и пропал. В назначенном месте оставшиеся участники туристической группы его не обнаружили… Обследовано более 20 километров предполагаемого маршрута с тщательной проверкой потенциально опасных мест. Поиски пропавшего туриста продолжаются", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
На перевале туристы пропадают не в первый раз. Так, в прошлом году там безуспешно искали парня из Новосибирска, спасателям удалось обнаружить только его палатку и вещи. Ранее на перевале погиб турист из Омска.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В кузбасской тайге ищут пропавшего подростка
09:31
 
ТуризмРеспублика АлтайКош-Агачский районМонголияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала