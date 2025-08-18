https://ria.ru/20250818/altay-2035992992.html

В Республике Алтай пропал турист

В Республике Алтай пропал турист - РИА Новости, 18.08.2025

В Республике Алтай пропал турист

Турист пропал на перевале Орой в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в МЧС по региону. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T09:48:00+03:00

2025-08-18T09:48:00+03:00

2025-08-18T10:27:00+03:00

туризм

республика алтай

кош-агачский район

монголия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39720/92/397209295_0:179:2923:1823_1920x0_80_0_0_42a09e962c6330fec186c0c2b28eee87.jpg

БАРНАУЛ, 18 авг - РИА Новости. Турист пропал на перевале Орой в Республике Алтай, сообщили РИА Новости в МЧС по региону."В субботу поступило сообщение о том, что на перевале Орой пропал турист, ведутся поиски, однако пока никаких следов мужчины обнаружить не удалось", - сообщили в ведомстве.Перевал Орой находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай, недалеко от границы с Монголией. Его разделяют реки Орой и Ештыколь. Высота перевала - 2229 метров."Незарегистрированная тургруппа из 3 человек запросила помощь. 72-летний мужчина вышел на два часа раньше своих товарищей на маршрут в направлении перевала Орой (домик молочника) и пропал. В назначенном месте оставшиеся участники туристической группы его не обнаружили… Обследовано более 20 километров предполагаемого маршрута с тщательной проверкой потенциально опасных мест. Поиски пропавшего туриста продолжаются", - сообщается в Telegram-канале ведомства.На перевале туристы пропадают не в первый раз. Так, в прошлом году там безуспешно искали парня из Новосибирска, спасателям удалось обнаружить только его палатку и вещи. Ранее на перевале погиб турист из Омска.

https://ria.ru/20250818/podrostok-2035990022.html

республика алтай

кош-агачский район

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика алтай, кош-агачский район, монголия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм