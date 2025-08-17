Рейтинг@Mail.ru
"Музей ужасов". Во Франции пришли в ярость из-за планов Зеленского и ЕС - РИА Новости, 17.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 17.08.2025
"Музей ужасов". Во Франции пришли в ярость из-за планов Зеленского и ЕС
Владимир Зеленский и лидеры ЕС попытаются подорвать усилия по разрешению конфликта на Украине во время визита в Вашингтон, заявил лидер французской партии...
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и лидеры ЕС попытаются подорвать усилия по разрешению конфликта на Украине во время визита в Вашингтон, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Музей ужасов! В этот понедельник все помешанные на войне еврофанатики прибудут в Белый дом вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на Трампа! Их цель — саботировать мир! Я едва ли могу представить себе презрение, которое Трамп должен испытывать к этому сборищу коррупционеров, предателей своих стран, неспособных обойтись друг без друга!" — написал он.На понедельник запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима в Белом доме. В ней также примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Финляндии и руководители Еврокомиссии и НАТО.После саммита России и США на Аляске глава Белого дома рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и лидеры ЕС попытаются подорвать усилия по разрешению конфликта на Украине во время визита в Вашингтон, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Музей ужасов! В этот понедельник все помешанные на войне еврофанатики прибудут в Белый дом вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на Трампа! Их цель — саботировать мир! Я едва ли могу представить себе презрение, которое Трамп должен испытывать к этому сборищу коррупционеров, предателей своих стран, неспособных обойтись друг без друга!" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
"Последний человек". На Западе удивились новому решению Зеленского
Вчера, 14:40
На понедельник запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима в Белом доме. В ней также примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Финляндии и руководители Еврокомиссии и НАТО.
После саммита России и США на Аляске глава Белого дома рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В США сделали заявление о прекращении огня на Украине
Вчера, 10:05
 
