"Музей ужасов". Во Франции пришли в ярость из-за планов Зеленского и ЕС

"Музей ужасов". Во Франции пришли в ярость из-за планов Зеленского и ЕС - РИА Новости, 17.08.2025

"Музей ужасов". Во Франции пришли в ярость из-за планов Зеленского и ЕС

Владимир Зеленский и лидеры ЕС попытаются подорвать усилия по разрешению конфликта на Украине во время визита в Вашингтон, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T15:07:00+03:00

2025-08-17T15:07:00+03:00

2025-08-17T15:07:00+03:00

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и лидеры ЕС попытаются подорвать усилия по разрешению конфликта на Украине во время визита в Вашингтон, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Музей ужасов! В этот понедельник все помешанные на войне еврофанатики прибудут в Белый дом вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на Трампа! Их цель — саботировать мир! Я едва ли могу представить себе презрение, которое Трамп должен испытывать к этому сборищу коррупционеров, предателей своих стран, неспособных обойтись друг без друга!" — написал он.На понедельник запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима в Белом доме. В ней также примут участие лидеры Франции, Германии, Италии, Финляндии и руководители Еврокомиссии и НАТО.После саммита России и США на Аляске глава Белого дома рассказал о его итогах европейским лидерам. По данным портала Axios, он хочет провести трехстороннюю встречу Вашингтона, Москвы и Киева уже 22 августа.

