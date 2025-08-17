https://ria.ru/20250817/zelenskiy-2035894296.html
"Игра окончена". СМИ раскрыли, что ждет Зеленского в понедельник
"Игра окончена". СМИ раскрыли, что ждет Зеленского в понедельник - РИА Новости, 17.08.2025
"Игра окончена". СМИ раскрыли, что ждет Зеленского в понедельник
Президент США Дональд Трамп может надавить на главу киевского режима для скорейшего разрешения украинского кризиса, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:16:00+03:00
2025-08-17T13:16:00+03:00
2025-08-17T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может надавить на главу киевского режима для скорейшего разрешения украинского кризиса, пишет Strategic Culture."Номинальный президент Украины Владимир Зеленский в понедельник отправится в Белый дом на переговоры с Трампом. Эта встреча вполне может стать моментом, когда американцы наконец сообщат своему прокси, что игра окончена", — говорится в публикации.Издание отмечает, что эмоциональная реакция Киева и его европейских союзников на встречу президентов России и США может свидетельствовать о том, что Вашингтон принял решение положить конец конфликту — при их участии или без.В субботу на Аляске состоялись переговоры Владимира Путина и его американского коллеги. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия в том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.Лидеры Евросоюза, в свою очередь, выпустили совместное заявление о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035869455.html
https://ria.ru/20250817/dmitriev-2035866200.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_0:42:2618:2006_1920x0_80_0_0_4e780d16c03f7192632140419a869b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Игра окончена". СМИ раскрыли, что ждет Зеленского в понедельник
SC: на встрече в Белом доме могут надавить на Зеленского для окончания конфликта