"Игра окончена". СМИ раскрыли, что ждет Зеленского в понедельник

Президент США Дональд Трамп может надавить на главу киевского режима для скорейшего разрешения украинского кризиса, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T13:16:00+03:00

2025-08-17T13:16:00+03:00

2025-08-17T22:51:00+03:00

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может надавить на главу киевского режима для скорейшего разрешения украинского кризиса, пишет Strategic Culture."Номинальный президент Украины Владимир Зеленский в понедельник отправится в Белый дом на переговоры с Трампом. Эта встреча вполне может стать моментом, когда американцы наконец сообщат своему прокси, что игра окончена", — говорится в публикации.Издание отмечает, что эмоциональная реакция Киева и его европейских союзников на встречу президентов России и США может свидетельствовать о том, что Вашингтон принял решение положить конец конфликту — при их участии или без.В субботу на Аляске состоялись переговоры Владимира Путина и его американского коллеги. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия в том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.Лидеры Евросоюза, в свою очередь, выпустили совместное заявление о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.

