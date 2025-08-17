Sky News: Зеленский рискует снова попасть в засаду на встрече с Трампом
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский знает о том, что рискует снова оказаться в политической "засаде" на встрече с президентом США Дональдом Трампом, но вынужден играть в добровольного участника переговоров из-за страха, что его воспримут как препятствие на пути к урегулированию конфликта, сообщает телеканал Sky News.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники объявил, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. При этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно.
"Зеленский знает, что рискует снова попасть в засаду в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию", - говорится в сообщении телеканала.
Sky News отмечает, что горькие воспоминания о перепалке в феврале будут занимать видное место в мыслях Зеленского. Его положение также сильно усложнит то, что "Трамп относится к Владимиру Путину с явным почтением, а к Зеленскому - с презрением".
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.