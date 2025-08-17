https://ria.ru/20250817/zelenskij-2035868903.html

Sky News: Зеленский рискует снова попасть в засаду на встрече с Трампом

Sky News: Зеленский рискует снова попасть в засаду на встрече с Трампом - РИА Новости, 17.08.2025

Sky News: Зеленский рискует снова попасть в засаду на встрече с Трампом

Владимир Зеленский знает о том, что рискует снова оказаться в политической "засаде" на встрече с президентом США Дональдом Трампом, но вынужден играть в... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T10:01:00+03:00

2025-08-17T10:01:00+03:00

2025-08-17T10:01:00+03:00

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002352956_0:142:3071:1870_1920x0_80_0_0_0af4989d05912f7fe09911dc6ea0c1e2.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский знает о том, что рискует снова оказаться в политической "засаде" на встрече с президентом США Дональдом Трампом, но вынужден играть в добровольного участника переговоров из-за страха, что его воспримут как препятствие на пути к урегулированию конфликта, сообщает телеканал Sky News. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники объявил, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. При этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно. "Зеленский знает, что рискует снова попасть в засаду в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию", - говорится в сообщении телеканала. Sky News отмечает, что горькие воспоминания о перепалке в феврале будут занимать видное место в мыслях Зеленского. Его положение также сильно усложнит то, что "Трамп относится к Владимиру Путину с явным почтением, а к Зеленскому - с презрением". Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html

https://ria.ru/20250301/vens-2002438451.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин