Запад применяет санкционное давление и экономический шантаж к Индонезии, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й РИА Новости, 17.08.2025

ДЖАКАРТА, 17 авг — РИА Новости. Запад применяет санкционное давление и экономический шантаж к Индонезии, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Глобальный Запад (имеет стремление - ред.) ограничить суверенное право независимых государств на выбор торговых партнеров, прибегать к тактике экономического шантажа и санкционного запугивания. Примером, такой политики являются угрозы американской администрации ввести повышенные тарифы против целого ряда стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию", - заявил посол, комментируя давление Запада на суверенитет Индонезии. 17 августа 1945 года первый президент Индонезии Сукарно и вице-президент Хатта зачитали декларацию независимости, ознаменовав начало освобождения архипелага от голландского колониального господства и японской военной оккупации. Путь к независимости был отмечен десятилетиями антиколониальной борьбы. Индонезийский народ противостоял голландской Ост-Индской компании и колониальной администрации, которые веками эксплуатировали природные богатства архипелага и его жителей. В XX веке борьба усилилась: национальное движение опиралось на идеи самоопределения, равенства и свободы, вдохновляясь глобальными процессами деколонизации. Сегодня День независимости отмечается как главный национальный праздник, наполненный антиколониальным смыслом. Он символизирует победу народа над империализмом и утверждает право Индонезии самостоятельно решать свою судьбу. В 2025 году День независимости Индонезия празднует в знаменательный 80-й раз.

