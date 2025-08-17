https://ria.ru/20250817/zapad-2035806900.html

Против Запада нарождается новая сила - РИА Новости, 17.08.2025

Запад сам толкает страны БРИКС в объятия друг друга. Индия, Бразилия, Китай и Россия неслучайно активизировали переговоры на этой неделе. Это произошло после... РИА Новости, 17.08.2025

Запад сам толкает страны БРИКС в объятия друг друга. Индия, Бразилия, Китай и Россия неслучайно активизировали переговоры на этой неделе. Это произошло после жесткого нажима Вашингтона. Хотя встречи Индии, Бразилии, Китая и России проходили в двусторонних форматах, своими заявлениями о борьбе с протекционизмом США и исторической тесной дружбе друг с другом они показывают миру, что не одни, а являются частью большей силы — союза БРИКС. И это правильно. Потому что бороться с США один на один сложно, но ситуация сильно меняется, когда вас уже как минимум пятеро.Бразилия получила от США новые тарифы на свой экспорт, хотя по большому счету не за что. Обычно Дональд Трамп аргументирует введение пошлин несправедливостью торгового баланса, когда Штаты больше импортируют из страны, нежели экспортируют в нее. Но при чем тут тогда Бразилия — ведь с этой страной США имеют положительный торговый баланс? Это Бразилии надо возмущаться торговым дефицитом или, например, тем, что западные нефтяные гиганты только и могут, что добывать в стране нефть и вывозить ее к себе, тогда как сама страна страдает от дефицита топлива. Однако вкладываться в нефтепереработку здесь западные компании не хотят.Индию США поставили на счетчик: в начале месяца они ввели вторичные санкции за покупку российской нефти с отсрочкой начала действия до 21 августа. Дели просто лишают его огромного бизнеса, приносящего супердоход. Индия специально построила НПЗ на своем побережье, чтобы перерабатывать нефть и продавать уже готовое топливо на экспорт. Дешевое сырье в виде российской нефти делает этот бизнес еще более прибыльным. Но Вашингтон запрещает Дели пополнять свой карман, притом что обогащенный уран из России для своих АЭС сами американцы, к слову, продолжают покупать.С Китаем Штаты ведут себя более осторожно. Все-таки слишком велика доля китайской продукции в американских магазинах и на заводах. Это главные экономики мира, которые являются и крупнейшими торговыми партнерами друг для друга. Но главное — сработал "редкоземельный аргумент" Пекина. Введя лицензии на экспорт редкоземельных металлов, Китай, который контролирует до 80-90 процентов всего мирового рынка, может дергать за нужные ниточки. Где-то придержал на несколько месяцев заказ американцев из-за несоответствия документации, а где-то и вовсе запретил поставки. Оборонка США уже ощутила на себе этот тихий, но очень действенный инструмент давления КНР. В итоге Пекин получил отсрочку на три месяца от вторичных санкций за покупку российской нефти. Как видим, борьба окупается, главное — иметь сильный аргумент.К России у США, понятно, особое отношение. Торговли между нашими странами практически нет, она мизерная, да и до 2022 года объемы были невысокими. Против нашей страны уже введено такое рекордное количество санкций, что придумать новые — действительно большая загвоздка. А еще Москва на каждую санкцию находит новую лазейку.Тем не менее бороться в одиночку сложно. Однако вместе у стран БРИКС куда больше сил и аргументов для борьбы. Во-первых, совокупный ВВП объединения в 77 триллионов долларов более чем в два раза превышает ВВП США (29 триллионов долларов). Во-вторых, даже если сравнивать страны БРИКС с "Большой семеркой", то доля первых в мировом ВВП по ППС (паритету покупательной способности) выше, чем у вторых: 35,43 процента против 29,64.Страны БРИКС настолько разные, что в этом и своя сложность, и прелесть. У каждой страны, входящей в союз, имеются уникальные ресурсы, которыми они могут обмениваться друг с другом без оглядки на США. У России это, конечно, углеводороды, у Китая — огромная производственная база, у Индии — развитая IT-сфера и фармакология, а у Бразилии — аграрная продукция.Чтобы выиграть в противостоянии с "коллективным Западом", Бразилии, Индии, Китаю и России необходимо выступить единым фронтом. Речь, разумеется, идет о фронте экономическом, когда страны БРИКС, а в идеале все страны Глобального Юга объединяются и предлагают альтернативную концепцию развития мира в противовес нынешней модели.Например, когда Запад говорит, что ради сохранения экологии нужно платить за выбросы парниковых газов, то он навязывает этот подход всему миру. И отказаться сложно, если ты один. Но в противовес этому, как считают в Финансовом университете при Правительстве России, БРИКС может предложить миру идею бороться с энергетической бедностью, чтобы обеспечить все страны мира доступной энергией. Тогда у развивающихся стран тоже появится возможность нарастить свое благосостояние. Ведь у развитых стран Запада никто не стоял над душой и не требовал отказаться от дров и угля, когда другого еще не было или они себе позволить не могли. Так почему же страны, которые пока стоят на несколько ступеней ниже в своем развитии, должны лишаться дешевых энергоресурсов и своего права на рост благосостояния, который невозможен без дешевой энергии? Если уж Запад так печется об экологии, то сохранять ее можно и другими способами — например, строить современные угольные станции с самыми высокими экологическими стандартами. Отказаться от авиаперелетов Запад также почему-то не спешит, а ведь если пересесть всем на поезда, то это будет огромный вклад в экологию. Но зато резко остановит рост благосостояния развитых стран.В идеале странам БРИКС необходимо предложить такую модель, при которой они смогут торговать друг с другом без какого-либо участия Запада. Для этого, по сути, им необходимо продублировать все привычные глобальные экономические и финансовые институты. К примеру, создать те самые биржи — только свои, собственные ценовые агентства, аналитические и любые другие. В финансовой сфере это создание собственной системы — аналога SWIFT, отключения которого боятся все страны мира. Это принятие собственных банковских карт, а не только западных Visa и Mastercard.Такие альтернативы необходимо создавать абсолютно во всех сферах. Россия уже предложила создать Ассоциацию киношкол стран БРИКС, Альянс народной танцевальной культуры БРИКС, международный рейтинг университетов стран БРИКС, международную базу научных данных в рамках БРИКС, постоянную комиссию по транспорту в рамках БРИКС. Также мы предлагаем создать зерновую биржу стран БРИКС, Совет по космосу, цифровую инвестиционную платформу стран БРИКС, платформу БРИКС по драгметаллам, альянс рейтинговых агентств БРИКС, систему расчетов между странами БРИКС, собственную платежную систему и так далее. Создание такой инфраструктуры даст основу для формирования альтернативной модели мироустройства от стран БРИКС. В таком мире у Запада будут связаны руки.

