После взрыва на рязанском заводе 135 человек получили помощь медиков
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. После взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области к врачам обратились 135 человек, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.
«
"По данным на 12.00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы. 17 направлены в Федеральные центры Москвы, из них 14 тяжелых, трое - средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них 3 тяжелых, остальные средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно", — говорится в заявлении.
Что известно о ЧП
- В пятницу на заводе в Шиловском районе произошло возгорание в производственном цехе.
- По последним данным, в результате ЧП погибли 11 человек.
- В регионе создали штаб по ликвидации последствий, угрозы жилому сектору нет.
- Возбуждено дело по статье за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
- Горячая линия и штаб по оказанию помощи будут работать круглосуточно: 84913637464.
- На территории Шиловского района ввели режим ЧС.