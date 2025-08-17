После взрыва на рязанском заводе 135 человек получили помощь медиков

Рейтинг@Mail.ru
13:59 17.08.2025 (обновлено: 15:23 17.08.2025)
рязанская область
происшествия
шиловский район
россия
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. После взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области к врачам обратились 135 человек, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале."По данным на 12.00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы. 17 направлены в Федеральные центры Москвы, из них 14 тяжелых, трое - средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них 3 тяжелых, остальные средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно", — говорится в заявлении.Что известно о ЧП
рязанская область, происшествия, шиловский район, россия
Рязанская область, Происшествия, Шиловский район, Россия
© МЧС России/TelegramМесто взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Место взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© МЧС России/Telegram
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. После взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области к врачам обратились 135 человек, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.
"По данным на 12.00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы. 17 направлены в Федеральные центры Москвы, из них 14 тяжелых, трое - средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них 3 тяжелых, остальные средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно", — говорится в заявлении.

Что известно о ЧП

  • В пятницу на заводе в Шиловском районе произошло возгорание в производственном цехе.
  • По последним данным, в результате ЧП погибли 11 человек.
  • В регионе создали штаб по ликвидации последствий, угрозы жилому сектору нет.
  • Возбуждено дело по статье за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
  • Горячая линия и штаб по оказанию помощи будут работать круглосуточно: 84913637464.
  • На территории Шиловского района ввели режим ЧС.
Место взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Малков сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим при ЧП на заводе
16 августа, 17:49
 
Рязанская областьПроисшествияШиловский районРоссия
 
 
