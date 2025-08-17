https://ria.ru/20250817/vzryv-2035900857.html

После взрыва на рязанском заводе 135 человек получили помощь медиков

После взрыва на рязанском заводе 135 человек получили помощь медиков - РИА Новости, 17.08.2025

После взрыва на рязанском заводе 135 человек получили помощь медиков

После взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области к врачам обратились 135 человек, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T13:59:00+03:00

2025-08-17T13:59:00+03:00

2025-08-17T15:23:00+03:00

рязанская область

происшествия

шиловский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035718484_0:0:1240:697_1920x0_80_0_0_f392db267a0ec0180abc055049b41c57.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. После взрыва на предприятии в Шиловском районе Рязанской области к врачам обратились 135 человек, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале."По данным на 12.00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы. 17 направлены в Федеральные центры Москвы, из них 14 тяжелых, трое - средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них 3 тяжелых, остальные средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно", — говорится в заявлении.Что известно о ЧП

https://ria.ru/20250816/vyplaty-2035808804.html

рязанская область

шиловский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязанская область, происшествия, шиловский район, россия