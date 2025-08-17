https://ria.ru/20250817/vygoda-2035839378.html

Эксперт сравнил выгоду вклада и сдачи квартиры в аренду

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Выгода от вклада и сдачи квартиры в аренду сопоставима, но делать выбор нужно, исходя из многих других факторов, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Игорь Комаров.По его словам, депозит прост и понятен, доход по нему предсказуем и гарантирован, а риски нивелируются системой страхования вкладов (до 1,4 миллиона рублей, до 2,8 миллиона — по безотзывным депозитным сертификатам, которые скоро появятся).Вложения в недвижимость не так однозначны. На старте высок порог входа, есть траты на ремонт, коммуналку, налоги, риск простоя и т.п. Однако сами квартиры тоже дорожают, что делает их надежным вариантом вложения денег на долгосрочную перспективу."Даже в хорошие годы текущая доходность от сдачи квартир в аренду в Москве в среднем составляет около пяти процентов до налогов и ремонтов-страховок, удачно шесть-семь процентов. На фоне текущей ставки по депозитам это невыгодно, но, если сравнивать с историей доходности депозитов , которая с 2005 года в среднем составляет восемь процентов годовых — вполне сопоставимо", — рассуждает Комаров.Он советует диверсифицировать вложения — разместить часть средств на вклады, а часть в недвижимость и другие активы в расчете на их рост.

