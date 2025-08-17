Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как родители могут получить налоговый вычет за детей - РИА Новости, 17.08.2025
02:24 17.08.2025
Эксперт рассказала, как родители могут получить налоговый вычет за детей
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Родители могут получить стандартный налоговый вычет на детей от 1,4 тысячи рублей в месяц за одного ребенка, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "К стандартным вычетам также относятся вычеты на детей до 18 лет или до 23 лет для студентов дневной формы обучения. Размер вычета зависит от количества детей: на первого ребенка он составляет 1,4 тысячи рублей в месяц, на второго - 2,8 тысячи рублей, на третьего - 3 тысячи рублей. Максимальная сумма вычета - 6 тысяч рублей", - сказала агентству Солодовникова. Эксперт отметила, что вычеты на детей предоставляются до достижения дохода родителя в 450 тысяч рублей с начала года, то есть зарплата за каждый месяц складывается, и, когда сумма достигает обозначенного размера, выплата вычета прекращается. Солодовникова также объяснила, что для получения стандартных вычетов на детей необходимо подать заявление работодателю и подтверждающие документы (свидетельство о рождении и другие).
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Родители могут получить стандартный налоговый вычет на детей от 1,4 тысячи рублей в месяц за одного ребенка, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
"К стандартным вычетам также относятся вычеты на детей до 18 лет или до 23 лет для студентов дневной формы обучения. Размер вычета зависит от количества детей: на первого ребенка он составляет 1,4 тысячи рублей в месяц, на второго - 2,8 тысячи рублей, на третьего - 3 тысячи рублей. Максимальная сумма вычета - 6 тысяч рублей", - сказала агентству Солодовникова.
Эксперт отметила, что вычеты на детей предоставляются до достижения дохода родителя в 450 тысяч рублей с начала года, то есть зарплата за каждый месяц складывается, и, когда сумма достигает обозначенного размера, выплата вычета прекращается.
Солодовникова также объяснила, что для получения стандартных вычетов на детей необходимо подать заявление работодателю и подтверждающие документы (свидетельство о рождении и другие).
