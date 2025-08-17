https://ria.ru/20250817/vybory-2035843134.html

Опрос: более 40% немцев считают, что АдГ победит на выборах в бундестаг

Опрос: более 40% немцев считают, что АдГ победит на выборах в бундестаг - РИА Новости, 17.08.2025

Опрос: более 40% немцев считают, что АдГ победит на выборах в бундестаг

Более 40% немцев считают, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победит на следующих парламентских выборах, которые, как ожидается, пройдут в 2029 РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T01:00:00+03:00

2025-08-17T01:00:00+03:00

2025-08-17T01:00:00+03:00

в мире

германия

саксония

тюрингия

тино крупалла

алиса вайдель

хдс/хсс

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1314670e15a7730bdbee39efc77c9707.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 40% немцев считают, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победит на следующих парламентских выборах, которые, как ожидается, пройдут в 2029 году, следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild. Согласно итогам исследования, 43% респондентов дают положительный ответ на вопрос, ожидают ли они увидеть АдГ в качестве самой сильной партии на будущих выборах в бундестаг. Еще 39% опрошенных с этим тезисом не согласны, а 18% не смогли дать однозначный ответ, уточняется по итогам исследования. По мнению 56% респондентов, за время до выборов АдГ только увеличит свое влияние на избирателей, при этом 47% опрошенных выступают, чтобы возглавляющий правительство союз ХДС/ХСС продолжал отказываться от сотрудничества с АдГ. Исследование проводилось с четверга по пятницу среди 1006 опрошенных. Погрешность не указана. В апреле и августе АдГ опередила Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и вышла на первое место по популярности в ФРГ. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалась в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет немецкие власти в травле партии и подавлении инакомыслия. Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всего государства позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету политической силы, по результатам ряда недавних опросов обогнавшей ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. В итоге, АдГ 5 мая подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Мерц, комментируя возможность запрета "Альтернативы для Германии" в государстве, 6 мая сделал заявление, что нельзя запретить все 10 миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. 15 мая в интервью изданию Welt он заявил, что поддержка ведущими немецкими партиями в бундестаге возможного запрета партии "Альтернатива для Германии" похожа на попытку политического устранения конкурента, и внутренне он всегда противился, чтобы такие запреты инициировались из бундестага.

https://ria.ru/20250807/germaniya-2033939640.html

https://ria.ru/20250301/germaniya-2002405274.html

https://ria.ru/20250224/adg--2001346271.html

германия

саксония

тюрингия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, саксония, тюрингия, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, bild, институт прав человека