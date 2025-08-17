https://ria.ru/20250817/vvp-2035522668.html

"Средства исчерпаны". России все сложнее удерживать занятые позиции

"Средства исчерпаны". России все сложнее удерживать занятые позиции - РИА Новости, 17.08.2025

"Средства исчерпаны". России все сложнее удерживать занятые позиции

Всемирный банк подтвердил: четвертое место в мировом рейтинге — за Россией. Однако эксперты обращают внимание на тревожные сигналы и предупреждают, что в этом... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T08:00:00+03:00

2025-08-17T08:00:00+03:00

2025-08-17T08:01:00+03:00

экономика

россия

всемирный банк

мвф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887324601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_064513e0fa05b851202ac6628fdaa9c9.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Всемирный банк подтвердил: четвертое место в мировом рейтинге — за Россией. Однако эксперты обращают внимание на тревожные сигналы и предупреждают, что в этом году ситуация может измениться к худшему. О перспективах и рисках отечественной экономики — в материале РИА Новости.Цифры и фактыДанные ВБ совпадают с оценкой МВФ: по паритету покупательной способности Россия по-прежнему четвертая в мире. Удерживание позиции, особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления, — это свидетельство способности экономики адаптироваться к внешним шокам.Однако важно понимать драйверы и контекст этого результата, считает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. Ключевыми оказались три аспекта. Успешная переориентация торговых потоков в Азию, хоть и с дисконтом, обеспечила критически важный приток валюты. Стимуляция оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выступила локомотивом для обрабатывающей промышленности, металлургии, химии, строительства и смежных секторов. Господдержка стимулировала внутренний спрос, а тот, в свою очередь, благодаря инфраструктурным проектам и льготной ипотеке также подстегнул строительство.Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая связывает хорошую динамику ВВП со значительным расширением потребления домашних хозяйств и инвестиционной активности. Этому помогли бюджетный импульс (увеличение военных расходов, финансирование импортозамещения), кредитование, максимальный за 16 лет рост зарплат на дефицитном рынке труда."Если рассматривать виды экономической деятельности, по нашим оценкам на основе данных Росстата, основной положительный вклад в динамику ВВП за прошлый год внесли обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, информация и связь. Минус за сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых, операциями с недвижимостью", — перечисляет эксперт.В итоге в 2024-м ВВП по ППС вырос с 6,45 до 6,92 триллиона долларов, а отрыв от Японии увеличился вдвое: до 514 миллиардов. Также в топе Индия — 16,2 триллиона, США — 29,2, а лидирует с большим отрывом Китай — 38,2. В первой десятке также Германия — шесть триллионов, Бразилия и Индонезия — 4,7, Франция и Великобритания — 4,2.ДинамикаПрогнозы на этот год расходятся. Так, генеральный директор GIS Mining Василий Гиря считает, что, несмотря на ожидаемое снижение темпов роста с 4,3% до 1,5-3% в базовом сценарии, по ППС Россия останется четвертой экономикой в мире — помогут государственные инвестиции и заказы, крупные федеральные проекты в области строительства, транспорта, добычи и переработки сырья. "Кроме того, активно развиваются отрасли с высокой добавленной стоимостью, включая сектор услуг и консалтинга, ИТ, программного обеспечения и защиты информации, промышленного майнинга и цифровых финансов", — указывает он. Помимо этого, эксперт выделяет агропромышленный сектор и внутренний туризм.По мнению Ради, у нынешней модели роста ограниченный потенциал и она создает риски: в том числе вызывает перегрев от военных расходов и дефицит кадров в гражданских секторах, подстегивает инфляционное давление, усиливает перекосы в экономике."Дефицит квалифицированных специалистов и технологическое отставание в гражданских отраслях тормозят развитие, а ограниченный доступ к технологиям, рынкам и инвестициям повышают издержки. С другой стороны, инвестиции сдерживают инфляция и дороговизна кредитов, да и зависимость от цен на нефть и газ никуда не делась. Отсюда и замедление, вероятно, до 1,5-2.5%", — объясняет он. Экономика останется на рельсах ОПК, но его потенциал как единственного драйвера исчерпывается.На граниДругой тревожный сигнал — ухудшение торгового баланса: по информации Федеральной таможенной службы (ФТС), профицит в январе-июне сократился на 18,4% в годовом выражении, до 63,9 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот за первое полугодие потерял 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — 327,1 миллиарда. Из-за падения цен на энергоносители экспорт уменьшился на 6,3% до 195,5 миллиарда, импорт же прибавил 0,8% — 131,6 миллиарда.Этому в немалой степени способствовала жесткая ДКП, ограничивавшая спрос на импорт и повышавшая привлекательность рублевых процентных активов относительно валютных, отмечает Беленькая."Возникает дополнительное давление на рубль, отсюда инфляционные риски и удорожание импорта, а значит, возможностей закупать необходимые товары и технологии становится меньше. Также усиливается риск бюджетного дефицита", — указывает Ради.Эксперт уверен: высокая позиция в рейтинге — следствие адаптационной способности экономики и конъюнктуры, в частности высоких цен на сырье в прошлом, а также военных расходов, но не фундаментального усиления экономики. Без решения структурных проблем, преодоления сырьевой зависимости, инвестиций в человеческий капитал и гражданские технологии, диверсификации удержать позитивную динамику в долгосрочной перспективе крайне сложно.Эти опасения разделяют и в Минэкономразвития. В частности, глава министерства Максим Решетников еще в июне говорил, что российская экономика находится на грани рецессии, но этого можно избежать, если власти на наделают ошибок, в том числе в денежно-кредитной политике. Как известно, Банк России пока взял курс на смягчение. В июне впервые почти за три года снизили ключевую ставку — до 20% годовых с рекордных 21, а в июле опустили до 18.ЦБ прогнозирует на этот год увеличение ВВП на один-два процента. Регулятор уточнял: замедление неизбежно после бурного роста предыдущих лет.Учитывая минимальный отрыв от Японии при колоссальном потенциале коррекции курса иены, по итогам 2025-го Россия, вероятнее всего, вернется на пятое место. "Япония обладает несопоставимо более развитой и устойчивой гражданской технологической базой. Удержание позиции в текущих условиях было бы скорее тактическим успехом, а не свидетельством стратегического укрепления", — заключает Ради.А отрыв первой тройки настолько велик, что догнать их в обозримой перспективе нереально, констатируют аналитики.

https://ria.ru/20250814/gaz-2034864834.html

https://ria.ru/20250725/stavka--2031480687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, всемирный банк, мвф, федеральная служба государственной статистики (росстат)