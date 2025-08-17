Рейтинг@Mail.ru
Вучич пообещал решительные действия по поводу протестов через пару дней - РИА Новости, 17.08.2025
16:11 17.08.2025
Вучич пообещал решительные действия по поводу протестов через пару дней
Вучич пообещал решительные действия по поводу протестов через пару дней
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
воислав шешель
александр вулин
сербская прогрессивная партия (спп)
БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране, не уточнив какие именно. "Хочу вам сказать уважаемые граждане, что увидите наши иногда неожиданные решения в ближайшие 3-4 дня. После этого срока увидите очень решительные действия. Ближайшие 3-4 дня вам будет казаться, что мы как государство отошли в сторону, отступили, что не существуем. Вам будет казаться, что мы поражены. В один момент увидите всю решимость государства Сербии. Применим все, чем располагаем, чтобы вернуть мир и порядок в нашей стране и сделаем это. Будем противостоять всему внешнему давлению, всем кто нам угрожает, кто нас предупреждает, что можно и что нельзя, а до сих пор мы от них видели, что они управляли созданием хаоса в нашей стране и мы победим", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье и добавил, что потребуется немного времени на организационно-правовую подготовку и последует ответ государства. Перед тем, он выразил опасения, что является вопросом времени, когда кто-нибудь будет убит на массовых протестах в Сербии. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии. МВД Сербии сообщило в воскресенье, что ночью при беспорядках в Сербии в городах Валево, Белграде и других пострадали 6 полицейских, задержаны 56 человек. Нападению протестующих подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и "Движения социалистов" бывшего вице-премьера Александра Вулина. Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались в субботу вечером из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Нападениям в ночь на воскресенье там подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда, прокуратуры. Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, где полиция применила слезоточивый газ. О инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, воислав шешель, александр вулин, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Воислав Шешель, Александр Вулин, Сербская прогрессивная партия (СПП)
БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране, не уточнив какие именно.
"Хочу вам сказать уважаемые граждане, что увидите наши иногда неожиданные решения в ближайшие 3-4 дня. После этого срока увидите очень решительные действия. Ближайшие 3-4 дня вам будет казаться, что мы как государство отошли в сторону, отступили, что не существуем. Вам будет казаться, что мы поражены. В один момент увидите всю решимость государства Сербии. Применим все, чем располагаем, чтобы вернуть мир и порядок в нашей стране и сделаем это. Будем противостоять всему внешнему давлению, всем кто нам угрожает, кто нас предупреждает, что можно и что нельзя, а до сих пор мы от них видели, что они управляли созданием хаоса в нашей стране и мы победим", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье и добавил, что потребуется немного времени на организационно-правовую подготовку и последует ответ государства.
Полиция во время акции протеста перед офисом Сербской прогрессивной партии в Белграде - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Вучич не рассматривает введение ЧП в Сербии из-за протестов
Вчера, 14:40
Перед тем, он выразил опасения, что является вопросом времени, когда кто-нибудь будет убит на массовых протестах в Сербии. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии.
МВД Сербии сообщило в воскресенье, что ночью при беспорядках в Сербии в городах Валево, Белграде и других пострадали 6 полицейских, задержаны 56 человек. Нападению протестующих подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и "Движения социалистов" бывшего вице-премьера Александра Вулина.
Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались в субботу вечером из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Нападениям в ночь на воскресенье там подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда, прокуратуры.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Вучич заявил, что гражданской войны в Сербии не будет
15 августа, 21:27
Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, где полиция применила слезоточивый газ.
О инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране.
Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.
Воислав Шешель - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Лидер Сербской радикальной партии призвал задержать всех лидеров протестов
Вчера, 14:35
Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Беспорядки в Сербии - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Во время ночных протестов в Сербии пострадали шесть полицейских
Вчера, 10:18
 
