В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал ребенок

В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал ребенок

2025-08-17T16:09:00+03:00

2025-08-17T16:09:00+03:00

2025-08-17T20:58:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

ракитянский район

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинского дрона пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации БПЛА ранен 12-летний мальчик. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в детскую областную клиническую больницу", — написал он.На месте атаки повреждены пять транспортных средств, добавил глава региона.Украинские военные ежедневно наносят удары по гражданским объектам на территории приграничных регионов. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

