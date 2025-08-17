https://ria.ru/20250817/vsu-2035920394.html
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал ребенок
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 17.08.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал ребенок
В Белгородской области при ударе украинского дрона пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:09:00+03:00
2025-08-17T16:09:00+03:00
2025-08-17T20:58:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
ракитянский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035946400_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_dd1c28b57ed9ee7bf71ea96566df19d6.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинского дрона пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации БПЛА ранен 12-летний мальчик. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в детскую областную клиническую больницу", — написал он.На месте атаки повреждены пять транспортных средств, добавил глава региона.Украинские военные ежедневно наносят удары по гражданским объектам на территории приграничных регионов. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
ракитянский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035946400_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5aa12108dd34ca417dc6d286955d4121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, ракитянский район
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Ракитянский район
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал ребенок
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал 12-летний мальчик