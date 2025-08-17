Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 17.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 17.08.2025 (обновлено: 20:58 17.08.2025)
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал ребенок
В Белгородской области при ударе украинского дрона пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинского дрона пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации БПЛА ранен 12-летний мальчик. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в детскую областную клиническую больницу", — написал он.На месте атаки повреждены пять транспортных средств, добавил глава региона.Украинские военные ежедневно наносят удары по гражданским объектам на территории приграничных регионов. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинского дрона пострадал ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации БПЛА ранен 12-летний мальчик. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в детскую областную клиническую больницу", — написал он.
На месте атаки повреждены пять транспортных средств, добавил глава региона.
Украинские военные ежедневно наносят удары по гражданским объектам на территории приграничных регионов. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
