В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек

В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек

В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек

Один человек ранен в субботу в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 17.08.2025

ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Один человек ранен в субботу в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "В Лисичанске был зафиксирован удар беспилотника самолётного типа по автомобилю. Пострадал один человек", - сообщили в силовых структурах.

