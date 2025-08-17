https://ria.ru/20250817/vsu-2035906720.html
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек - РИА Новости, 17.08.2025
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек
Один человек ранен в субботу в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:49:00+03:00
2025-08-17T14:49:00+03:00
2025-08-17T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Один человек ранен в субботу в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "В Лисичанске был зафиксирован удар беспилотника самолётного типа по автомобилю. Пострадал один человек", - сообщили в силовых структурах.
https://ria.ru/20250814/lnr-2035379044.html
лисичанск
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек
В Лисичанске беспилотник нанес удар по автомобилю, один человек пострадал