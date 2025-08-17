Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек
14:49 17.08.2025
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек - РИА Новости, 17.08.2025
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек
Один человек ранен в субботу в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 17.08.2025
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Один человек ранен в субботу в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. "В Лисичанске был зафиксирован удар беспилотника самолётного типа по автомобилю. Пострадал один человек", - сообщили в силовых структурах.
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал человек

В Лисичанске беспилотник нанес удар по автомобилю, один человек пострадал

ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Один человек ранен в субботу в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю в Лисичанске ЛНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
Лисичанске был зафиксирован удар беспилотника самолётного типа по автомобилю. Пострадал один человек", - сообщили в силовых структурах.
