ВС России пресекли пути снабжения ВСУ в районе Веролюбовки - РИА Новости, 17.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 17.08.2025
ВС России пресекли пути снабжения ВСУ в районе Веролюбовки
ВС России пресекли пути снабжения ВСУ в районе Веролюбовки
Подразделения "Южной" группировки войск ведут активную работу по пресечению путей снабжения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Веролюбовка в...
ЛУГАНСК, 17 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ведут активную работу по пресечению путей снабжения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Веролюбовка в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения "Южной" группировки войск продолжают выявлять и отсекать пути снабжения передовых подразделений противника, лишая подразделения ВСУ возможности вести эффективную оборону, - сказали в пресс-центре. Отмечается, что в ходе выполнения этой задачи операторами БПЛА были уничтожены роботизированная платформа с грузом и огневая позиция миномета противника в районе населенного пункта Веролюбовка в Донбассе.
ВС России пресекли пути снабжения ВСУ в районе Веролюбовки

"Южная" группировка войск пресекла пути снабжения ВСУ в районе Веролюбовки в ДНР

ЛУГАНСК, 17 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ведут активную работу по пресечению путей снабжения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Веролюбовка в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжают выявлять и отсекать пути снабжения передовых подразделений противника, лишая подразделения ВСУ возможности вести эффективную оборону, - сказали в пресс-центре.
Отмечается, что в ходе выполнения этой задачи операторами БПЛА были уничтожены роботизированная платформа с грузом и огневая позиция миномета противника в районе населенного пункта Веролюбовка в Донбассе.
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
