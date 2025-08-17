https://ria.ru/20250817/vsu-2035903481.html
ВС России пресекли пути снабжения ВСУ в районе Веролюбовки
ВС России пресекли пути снабжения ВСУ в районе Веролюбовки - РИА Новости, 17.08.2025
ВС России пресекли пути снабжения ВСУ в районе Веролюбовки
Подразделения "Южной" группировки войск ведут активную работу по пресечению путей снабжения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Веролюбовка в... РИА Новости, 17.08.2025
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ЛУГАНСК, 17 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ведут активную работу по пресечению путей снабжения подразделений ВСУ в районе населенного пункта Веролюбовка в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения "Южной" группировки войск продолжают выявлять и отсекать пути снабжения передовых подразделений противника, лишая подразделения ВСУ возможности вести эффективную оборону, - сказали в пресс-центре. Отмечается, что в ходе выполнения этой задачи операторами БПЛА были уничтожены роботизированная платформа с грузом и огневая позиция миномета противника в районе населенного пункта Веролюбовка в Донбассе.
донбасс
ВС России пресекли пути снабжения ВСУ в районе Веролюбовки
