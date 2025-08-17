https://ria.ru/20250817/vsu-2035901470.html
ВСУ испытывают нехватку боеприпасов в Запорожской области, сообщил боец
Украинские боевики испытывают нехватку в вооружении и боеприпасах на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Орехов в... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:15:00+03:00
ТОКМАК (Запорожская обл.), 17 авг - РИА Новости. Украинские боевики испытывают нехватку в вооружении и боеприпасах на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости специалист - сапер расчета ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Марио". Ранее он проходил службу в штурмовом подразделении, несколько месяцев назад освоил специальность сапера в составе расчета ударных БПЛА. "В том году у них (ВСУ - ред.) было и натовское оружие и боеприпасы натовские. А в этом году уже не так . Боеприпасов очень мало. После того, как мы штурманули, зашли, посмотрели - боеприпасов очень мало, один автомат, грубо говоря, на двоих. У второго (ликвидированного боевика - ред.) был пулемет Калашникова. У них как минимум пару "цинков" должно быть заряженных у нормального пулеметчика. А у них один "цинк" (короб с патронами - ред.) заряжен и всё", - сказал "Марио". Он пояснил, что у пулеметчика, как правило, должен быть при себе и автомат в качестве второго оружия.
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
