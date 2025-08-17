Рейтинг@Mail.ru
ВСУ испытывают нехватку боеприпасов в Запорожской области, сообщил боец - РИА Новости, 17.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 17.08.2025
ВСУ испытывают нехватку боеприпасов в Запорожской области, сообщил боец
ТОКМАК (Запорожская обл.), 17 авг - РИА Новости. Украинские боевики испытывают нехватку в вооружении и боеприпасах на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости специалист - сапер расчета ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Марио". Ранее он проходил службу в штурмовом подразделении, несколько месяцев назад освоил специальность сапера в составе расчета ударных БПЛА. "В том году у них (ВСУ - ред.) было и натовское оружие и боеприпасы натовские. А в этом году уже не так . Боеприпасов очень мало. После того, как мы штурманули, зашли, посмотрели - боеприпасов очень мало, один автомат, грубо говоря, на двоих. У второго (ликвидированного боевика - ред.) был пулемет Калашникова. У них как минимум пару "цинков" должно быть заряженных у нормального пулеметчика. А у них один "цинк" (короб с патронами - ред.) заряжен и всё", - сказал "Марио". Он пояснил, что у пулеметчика, как правило, должен быть при себе и автомат в качестве второго оружия.
ВСУ испытывают нехватку боеприпасов в Запорожской области, сообщил боец

ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и вооружения в районе Орехова

ТОКМАК (Запорожская обл.), 17 авг - РИА Новости. Украинские боевики испытывают нехватку в вооружении и боеприпасах на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости специалист - сапер расчета ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Марио".
Ранее он проходил службу в штурмовом подразделении, несколько месяцев назад освоил специальность сапера в составе расчета ударных БПЛА.
"В том году у них (ВСУ - ред.) было и натовское оружие и боеприпасы натовские. А в этом году уже не так . Боеприпасов очень мало. После того, как мы штурманули, зашли, посмотрели - боеприпасов очень мало, один автомат, грубо говоря, на двоих. У второго (ликвидированного боевика - ред.) был пулемет Калашникова. У них как минимум пару "цинков" должно быть заряженных у нормального пулеметчика. А у них один "цинк" (короб с патронами - ред.) заряжен и всё", - сказал "Марио".
Он пояснил, что у пулеметчика, как правило, должен быть при себе и автомат в качестве второго оружия.
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Операторы дронов ВС России уничтожают логистику ВСУ в Запорожской области
