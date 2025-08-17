Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 17.08.2025 (обновлено: 09:16 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/vsu-2035862599.html
ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области
ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 17.08.2025
ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области
Украинские войска начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T08:39:00+03:00
2025-08-17T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Ввиду недостатка личного состава в 92-й отдельной штурмовой бригаде начали формироваться женские расчеты БПЛА", — сказал собеседник агентства.По его словам, в Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных в тылу.В июле командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка заявил РИА Новости, что в Сумской области взяли в плен женщину — оператора БПЛА. Она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Как рассказали агентству в российском силовом ведомстве в мае, командование ВСУ бросает в бой женщин-заключенных, из-за нехватки личного состава ими пополняют штурмовые подразделения. Там отметили, что противник стремительно теряет боеспособность и пытается таким образом компенсировать потери.
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035807375.html
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035821232.html
харьковская область
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область
ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области

ВСУ формируют женские расчеты БПЛА в Харьковской области из-за нехватки людей

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ввиду недостатка личного состава в 92-й отдельной штурмовой бригаде начали формироваться женские расчеты БПЛА", — сказал собеседник агентства.
Неудачная попытка мобилизации в Ровно - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Попытка мобилизовать украинца обернулась неожиданностью для военкома
16 августа, 17:37
По его словам, в Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных в тылу.
В июле командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка заявил РИА Новости, что в Сумской области взяли в плен женщину — оператора БПЛА. Она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Как рассказали агентству в российском силовом ведомстве в мае, командование ВСУ бросает в бой женщин-заключенных, из-за нехватки личного состава ими пополняют штурмовые подразделения. Там отметили, что противник стремительно теряет боеспособность и пытается таким образом компенсировать потери.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Мобилизованные солдаты ВСУ пропали под Сумами спустя десять дней службы
16 августа, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала