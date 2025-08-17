https://ria.ru/20250817/vsu-2035862599.html

ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска начали формировать женские расчеты БПЛА в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Ввиду недостатка личного состава в 92-й отдельной штурмовой бригаде начали формироваться женские расчеты БПЛА", — сказал собеседник агентства.По его словам, в Харьковской области уже действует несколько таких отрядов, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных в тылу.В июле командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка заявил РИА Новости, что в Сумской области взяли в плен женщину — оператора БПЛА. Она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Как рассказали агентству в российском силовом ведомстве в мае, командование ВСУ бросает в бой женщин-заключенных, из-за нехватки личного состава ими пополняют штурмовые подразделения. Там отметили, что противник стремительно теряет боеспособность и пытается таким образом компенсировать потери.

