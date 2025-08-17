https://ria.ru/20250817/vsu-2035862438.html

В Доброполье нанесли удар по скоплению техники и артиллерии ВСУ

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению военной техники и артиллерийских систем в подконтрольной ВСУ части ДНР, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Донецкая область... Поздний вечер: 23.06 и 23.20 - серия ударов по региону, в том числе (городу - ред.) Доброполье. Прицельная работа по логистике и сосредоточению резервов на линии фронта. Вскрыли место скопления военной техники и артиллерийских систем. Детонировало хорошо", - сообщил собеседник агентства.

