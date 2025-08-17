Рейтинг@Mail.ru
В Доброполье нанесли удар по скоплению техники и артиллерии ВСУ - РИА Новости, 17.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 17.08.2025 (обновлено: 08:39 17.08.2025)
В Доброполье нанесли удар по скоплению техники и артиллерии ВСУ
В Доброполье нанесли удар по скоплению техники и артиллерии ВСУ
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению военной техники и артиллерийских систем в подконтрольной ВСУ части ДНР, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Донецкая область... Поздний вечер: 23.06 и 23.20 - серия ударов по региону, в том числе (городу - ред.) Доброполье. Прицельная работа по логистике и сосредоточению резервов на линии фронта. Вскрыли место скопления военной техники и артиллерийских систем. Детонировало хорошо", - сообщил собеседник агентства.
В Доброполье нанесли удар по скоплению техники и артиллерии ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота российской РСЗО в зоне спецоперации
Работа российской РСЗО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Удар нанесен по скоплению военной техники и артиллерийских систем в подконтрольной ВСУ части ДНР, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Донецкая область... Поздний вечер: 23.06 и 23.20 - серия ударов по региону, в том числе (городу - ред.) Доброполье. Прицельная работа по логистике и сосредоточению резервов на линии фронта. Вскрыли место скопления военной техники и артиллерийских систем. Детонировало хорошо", - сообщил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
