ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда Сырского
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска взяли паузу в активных боевых действиях в районе Степового и Алексеевки в Сумской области из-за приезда главкома ВСУ Александра Сырского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Отсутствие активных действий со стороны врага связано с приездом на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады главкома ВСУ Сырского", - подчеркнул он.Кроме того, отмечается, что сейчас украинские войска пытаются доукомплектовать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады за счет 156-й и 158-й отдельных механизированных бригад.
