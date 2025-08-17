Рейтинг@Mail.ru
ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда Сырского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 17.08.2025 (обновлено: 09:50 17.08.2025)
ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда Сырского
ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда Сырского - РИА Новости, 17.08.2025
ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда Сырского
Украинские войска взяли паузу в активных боевых действиях в районе Степового и Алексеевки в Сумской области из-за приезда главкома ВСУ Александра Сырского,... РИА Новости, 17.08.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска взяли паузу в активных боевых действиях в районе Степового и Алексеевки в Сумской области из-за приезда главкома ВСУ Александра Сырского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Отсутствие активных действий со стороны врага связано с приездом на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады главкома ВСУ Сырского", - подчеркнул он.Кроме того, отмечается, что сейчас украинские войска пытаются доукомплектовать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады за счет 156-й и 158-й отдельных механизированных бригад.
сумская область
сумская область, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда Сырского

ВСУ взяли паузу в боях в районе Степового и Алексеевки из-за приезда Сырского

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска взяли паузу в активных боевых действиях в районе Степового и Алексеевки в Сумской области из-за приезда главкома ВСУ Александра Сырского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Отсутствие активных действий со стороны врага связано с приездом на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады главкома ВСУ Сырского", - подчеркнул он.
Кроме того, отмечается, что сейчас украинские войска пытаются доукомплектовать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады за счет 156-й и 158-й отдельных механизированных бригад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
