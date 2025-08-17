https://ria.ru/20250817/vsu-2035860770.html

ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда Сырского

2025-08-17T08:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

александр сырский

вооруженные силы украины

в мире

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска взяли паузу в активных боевых действиях в районе Степового и Алексеевки в Сумской области из-за приезда главкома ВСУ Александра Сырского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Отсутствие активных действий со стороны врага связано с приездом на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады главкома ВСУ Сырского", - подчеркнул он.Кроме того, отмечается, что сейчас украинские войска пытаются доукомплектовать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады за счет 156-й и 158-й отдельных механизированных бригад.

сумская область

