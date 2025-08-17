https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035923744.html

Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина

Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 17.08.2025

Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина

Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на критику встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в некоторых западных СМИ заявил, что российский... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T16:26:00+03:00

2025-08-17T16:26:00+03:00

2025-08-17T17:09:00+03:00

в мире

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин

дональд трамп

марко рубио

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035687964_0:223:2849:1825_1920x0_80_0_0_7f9cb40eefad8d694cb600f1356b174a.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на критику встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в некоторых западных СМИ заявил, что российский президент является частью мировой политики и управляет серьезным ядерным потенциалом.В ряде западных СМИ вышли материалы, которые критикуют Трампа за решение провести встречу с Путиным, говоря о том, что это якобы подрывает мировую изоляцию российского президента."Критики президента Трампа всегда найдут, к чему придраться и на что обратить внимание, но я скажу вам вот что: Путин уже на мировой арене... У него самый большой в мире тактический ядерный арсенал и второй по величине в мире стратегический ядерный арсенал... Все СМИ только и делают, что постоянно говорят о Путине в течение последних четырех-пяти лет", - заявил Рубио телеканалу ABC.

https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, марко рубио, россия, сша