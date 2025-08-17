https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035923744.html
Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина
Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина
Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на критику встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в некоторых западных СМИ заявил, что российский...
в мире
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
марко рубио
россия
сша
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на критику встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в некоторых западных СМИ заявил, что российский президент является частью мировой политики и управляет серьезным ядерным потенциалом.В ряде западных СМИ вышли материалы, которые критикуют Трампа за решение провести встречу с Путиным, говоря о том, что это якобы подрывает мировую изоляцию российского президента."Критики президента Трампа всегда найдут, к чему придраться и на что обратить внимание, но я скажу вам вот что: Путин уже на мировой арене... У него самый большой в мире тактический ядерный арсенал и второй по величине в мире стратегический ядерный арсенал... Все СМИ только и делают, что постоянно говорят о Путине в течение последних четырех-пяти лет", - заявил Рубио телеканалу ABC.
россия
сша
Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина
