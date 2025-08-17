https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035899451.html
Генсек НАТО примет участие во встрече Трампа с Зеленским
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник 18 августа направится в США, чтобы принять участие во встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, сообщили в альянсе. "Генсек примет участие во встрече, организованной президентом США Дональдом Трампом, с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров", - указывается в сообщении.
сша
