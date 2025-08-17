Генсек НАТО примет участие во встрече Трампа с Зеленским

Рейтинг@Mail.ru
13:52 17.08.2025
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
марк рютте
нато
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник 18 августа направится в США, чтобы принять участие во встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, сообщили в альянсе. "Генсек примет участие во встрече, организованной президентом США Дональдом Трампом, с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров", - указывается в сообщении.
Ольга Фомченкова
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник 18 августа направится в США, чтобы принять участие во встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, сообщили в альянсе.
"Генсек примет участие во встрече, организованной президентом США Дональдом Трампом, с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров", - указывается в сообщении.
В миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТО
 
 
