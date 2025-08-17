Рейтинг@Mail.ru
Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США
13:50 17.08.2025 (обновлено: 13:53 17.08.2025)
Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США
в мире
сша
украина
франция
дональд трамп
владимир зеленский
эммануэль макрон
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец."Президент (Французской - ред.) Республики отправится завтра в Вашингтон для продолжения координации действий между европейскими государствами и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы Украины и европейскую безопасность", - говорится в официальном заявлении, которое приводит агентство Рейтер.
в мире, сша, украина, франция, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Макрон отправится в США на переговоры по Украине с Зеленским и лидерами ЕС

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец.
"Президент (Французской - ред.) Республики отправится завтра в Вашингтон для продолжения координации действий между европейскими государствами и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы Украины и европейскую безопасность", - говорится в официальном заявлении, которое приводит агентство Рейтер.
