https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035899298.html
Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США
Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США - РИА Новости, 17.08.2025
Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:50:00+03:00
2025-08-17T13:50:00+03:00
2025-08-17T13:53:00+03:00
в мире
сша
украина
франция
дональд трамп
владимир зеленский
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d16edea34fd50a4447e748213a156ace.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец."Президент (Французской - ред.) Республики отправится завтра в Вашингтон для продолжения координации действий между европейскими государствами и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы Украины и европейскую безопасность", - говорится в официальном заявлении, которое приводит агентство Рейтер.
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
сша
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcc83bcde9c623f857c5ecc67daea321.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, франция, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон
В мире, США, Украина, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США
Макрон отправится в США на переговоры по Украине с Зеленским и лидерами ЕС