https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035899298.html

Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США

Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США - РИА Новости, 17.08.2025

Макрон примет участие в переговорах Трампа с Зеленским в США

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T13:50:00+03:00

2025-08-17T13:50:00+03:00

2025-08-17T13:53:00+03:00

в мире

сша

украина

франция

дональд трамп

владимир зеленский

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d16edea34fd50a4447e748213a156ace.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец."Президент (Французской - ред.) Республики отправится завтра в Вашингтон для продолжения координации действий между европейскими государствами и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который будет защищать жизненно важные интересы Украины и европейскую безопасность", - говорится в официальном заявлении, которое приводит агентство Рейтер.

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html

сша

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, франция, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон