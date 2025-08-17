Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал о значении встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 17.08.2025 (обновлено: 13:43 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035897730.html
Вучич рассказал о значении встречи Путина и Трампа на Аляске
Вучич рассказал о значении встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
Вучич рассказал о значении встречи Путина и Трампа на Аляске
Президент Сербии Александр Вучич считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеет решающее значение для мира и... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:36:00+03:00
2025-08-17T13:43:00+03:00
в мире
аляска
сербия
встреча путина и трампа на аляске
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875929_506:338:2689:1566_1920x0_80_0_0_1d9c62e312b69b1db64a60645bc836a4.jpg
БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеет решающее значение для мира и Сербии, которая находится под внешним давлением."Приветствую разговоры, которые в Анкоридже на Аляске провели президент США Дональд Трамп как принимающая сторона, и его гость - президент РФ Владимир Путин. Сербия считает, что эти разговоры имеют решающее значение для будущего человечества, конечно, будущего Европы и исключительное значение для будущего Сербии. Уверен, что установление мира - величайший интерес всех людей на планете и особенно считаю, что оно представляет интерес для Сербии, потому что часть напряженности и давления, направленного против Сербии, нашего народа и граждан, станут меньше или совсем исчезнут если будет установлен мир", - заявил Вучич в воскресенье в обращении к гражданам.По его словам, установление мира не только поможет поднять уровень экономического сотрудничества Сербии с США и России, но и с другими странами.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
аляска
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875929_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_8360d45324ef7d1e3e52faaab6003b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сербия, встреча путина и трампа на аляске, александр вучич
В мире, Аляска, Сербия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Александр Вучич
Вучич рассказал о значении встречи Путина и Трампа на Аляске

Вучич: встреча глав РФ и США на Аляске имеет решающее значение для мира и Сербии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеет решающее значение для мира и Сербии, которая находится под внешним давлением.
"Приветствую разговоры, которые в Анкоридже на Аляске провели президент США Дональд Трамп как принимающая сторона, и его гость - президент РФ Владимир Путин. Сербия считает, что эти разговоры имеют решающее значение для будущего человечества, конечно, будущего Европы и исключительное значение для будущего Сербии. Уверен, что установление мира - величайший интерес всех людей на планете и особенно считаю, что оно представляет интерес для Сербии, потому что часть напряженности и давления, направленного против Сербии, нашего народа и граждан, станут меньше или совсем исчезнут если будет установлен мир", - заявил Вучич в воскресенье в обращении к гражданам.
По его словам, установление мира не только поможет поднять уровень экономического сотрудничества Сербии с США и России, но и с другими странами.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
16 августа, 02:42
 
В миреАляскаСербияВстреча Путина и Трампа на АляскеАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала