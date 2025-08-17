Вучич рассказал о значении встречи Путина и Трампа на Аляске
БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеет решающее значение для мира и Сербии, которая находится под внешним давлением.
"Приветствую разговоры, которые в Анкоридже на Аляске провели президент США Дональд Трамп как принимающая сторона, и его гость - президент РФ Владимир Путин. Сербия считает, что эти разговоры имеют решающее значение для будущего человечества, конечно, будущего Европы и исключительное значение для будущего Сербии. Уверен, что установление мира - величайший интерес всех людей на планете и особенно считаю, что оно представляет интерес для Сербии, потому что часть напряженности и давления, направленного против Сербии, нашего народа и граждан, станут меньше или совсем исчезнут если будет установлен мир", - заявил Вучич в воскресенье в обращении к гражданам.
По его словам, установление мира не только поможет поднять уровень экономического сотрудничества Сербии с США и России, но и с другими странами.
