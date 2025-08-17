Рейтинг@Mail.ru
ВС России расширили зону контроля в Запорожской области, сообщил Рогов
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 17.08.2025
ВС России расширили зону контроля в Запорожской области, сообщил Рогов
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля на ореховском и степногорском направлениях линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска путем позиционных боев расширили зону контроля в Малой Токмачке на ореховском направлении Запорожской линии фронта, а также на степногорском направлении", - сказал РИА Новости Рогов. В частности, по его словам, в поселке Степногорск российские войска отбили две крупные контратаки противника, улучшив ситуацию по переднему краю и тактическое положение. Малая Токмачка - пригород города Орехов, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт. Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское.
безопасность, запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля на ореховском и степногорском направлениях линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска путем позиционных боев расширили зону контроля в Малой Токмачке на ореховском направлении Запорожской линии фронта, а также на степногорском направлении", - сказал РИА Новости Рогов.
В частности, по его словам, в поселке Степногорск российские войска отбили две крупные контратаки противника, улучшив ситуацию по переднему краю и тактическое положение.
Малая Токмачка - пригород города Орехов, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт.
Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское.
Специальная военная операция на Украине
 
 
