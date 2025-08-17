https://ria.ru/20250817/vojska-2035898488.html
ВС России расширили зону контроля в Запорожской области, сообщил Рогов
ВС России расширили зону контроля в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 17.08.2025
ВС России расширили зону контроля в Запорожской области, сообщил Рогов
Российские войска расширили зону контроля на ореховском и степногорском направлениях линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля на ореховском и степногорском направлениях линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска путем позиционных боев расширили зону контроля в Малой Токмачке на ореховском направлении Запорожской линии фронта, а также на степногорском направлении", - сказал РИА Новости Рогов. В частности, по его словам, в поселке Степногорск российские войска отбили две крупные контратаки противника, улучшив ситуацию по переднему краю и тактическое положение. Малая Токмачка - пригород города Орехов, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт. Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское.
