ВС России расширили зону контроля в Запорожской области, сообщил Рогов

ВС России расширили зону контроля в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 17.08.2025

ВС России расширили зону контроля в Запорожской области, сообщил Рогов

17.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля на ореховском и степногорском направлениях линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска путем позиционных боев расширили зону контроля в Малой Токмачке на ореховском направлении Запорожской линии фронта, а также на степногорском направлении", - сказал РИА Новости Рогов. В частности, по его словам, в поселке Степногорск российские войска отбили две крупные контратаки противника, улучшив ситуацию по переднему краю и тактическое положение. Малая Токмачка - пригород города Орехов, который ВСУ превратили в крупный командный и логистический пункт. Степногорск находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы по направлению к городу Запорожье. Бои сюда перекинулись после освобождения российскими подразделениями группировки "Днепр" села Каменское.

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

