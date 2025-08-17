https://ria.ru/20250817/voennye-2035944632.html

Российские военные уничтожили технику ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили технику ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.08.2025

Российские военные уничтожили технику ВСУ в Сумской области

Подразделение ВС РФ "Анвар" уничтожает транспортные средства и бронетехнику противника в Сумской области, видео работы подразделения оказалось в распоряжении... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T20:35:00+03:00

2025-08-17T20:35:00+03:00

2025-08-17T20:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035943744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_653bc0d9cc8f1914c1d45862e3b01eae.jpg

КУРСКАЯ ОБЛ, 17 авг – РИА Новости. Подразделение ВС РФ "Анвар" уничтожает транспортные средства и бронетехнику противника в Сумской области, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчеты дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю, уничтожают пикапы, перевозящие живую силу и боеприпасы в районе населенного пункта Могрица в Сумской области. Некоторые водители успевали заметить приближающийся дрон и выбежать из машины, другие попадали под удар во время движения. Кроме того, операторы дронов поразили замаскированный танк, квадроциклы и микроавтобусы противника. Подразделение "Анвар" вместе со смежными подразделениями ведут работу по уничтожению противника в Сумской и Харьковских областях. Благодаря постоянным ударам по трассам снабжения противнику сложнее накапливать личный состав возле российских границ.

https://ria.ru/20250817/vsu-2035860770.html

сумская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подразделение ВС России "Анвар" уничтожает транспортные средства и бронетехнику противника Кадры виртуозной боевой работы подразделения оказались в распоряжении РИА Новости. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-17T20:35 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сумская область, харьковская область