Российские военные уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 17.08.2025
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Подразделение ВС РФ "Анвар" уничтожает транспортные средства и бронетехнику противника в Сумской области
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
харьковская область
КУРСКАЯ ОБЛ, 17 авг – РИА Новости. Подразделение ВС РФ "Анвар" уничтожает транспортные средства и бронетехнику противника в Сумской области, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчеты дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю, уничтожают пикапы, перевозящие живую силу и боеприпасы в районе населенного пункта Могрица в Сумской области. Некоторые водители успевали заметить приближающийся дрон и выбежать из машины, другие попадали под удар во время движения. Кроме того, операторы дронов поразили замаскированный танк, квадроциклы и микроавтобусы противника. Подразделение "Анвар" вместе со смежными подразделениями ведут работу по уничтожению противника в Сумской и Харьковских областях. Благодаря постоянным ударам по трассам снабжения противнику сложнее накапливать личный состав возле российских границ.
сумская область
харьковская область
безопасность, сумская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Харьковская область
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили транспортные средства и бронетехнику ВСУ в Сумской области

КУРСКАЯ ОБЛ, 17 авг – РИА Новости. Подразделение ВС РФ "Анвар" уничтожает транспортные средства и бронетехнику противника в Сумской области, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как расчеты дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю, уничтожают пикапы, перевозящие живую силу и боеприпасы в районе населенного пункта Могрица в Сумской области. Некоторые водители успевали заметить приближающийся дрон и выбежать из машины, другие попадали под удар во время движения.
Кроме того, операторы дронов поразили замаскированный танк, квадроциклы и микроавтобусы противника.
Подразделение "Анвар" вместе со смежными подразделениями ведут работу по уничтожению противника в Сумской и Харьковских областях. Благодаря постоянным ударам по трассам снабжения противнику сложнее накапливать личный состав возле российских границ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда Сырского
Вчера, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьХарьковская область
 
 
