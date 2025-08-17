https://ria.ru/20250817/voennye-2035944632.html
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Российские военные уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Подразделение ВС РФ "Анвар" уничтожает транспортные средства и бронетехнику противника в Сумской области, видео работы подразделения оказалось в распоряжении... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T20:35:00+03:00
КУРСКАЯ ОБЛ, 17 авг – РИА Новости. Подразделение ВС РФ "Анвар" уничтожает транспортные средства и бронетехнику противника в Сумской области, видео работы подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как расчеты дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю, уничтожают пикапы, перевозящие живую силу и боеприпасы в районе населенного пункта Могрица в Сумской области. Некоторые водители успевали заметить приближающийся дрон и выбежать из машины, другие попадали под удар во время движения. Кроме того, операторы дронов поразили замаскированный танк, квадроциклы и микроавтобусы противника. Подразделение "Анвар" вместе со смежными подразделениями ведут работу по уничтожению противника в Сумской и Харьковских областях. Благодаря постоянным ударам по трассам снабжения противнику сложнее накапливать личный состав возле российских границ.
Подразделение ВС России "Анвар" уничтожает транспортные средства и бронетехнику противника
Кадры виртуозной боевой работы подразделения оказались в распоряжении РИА Новости.
