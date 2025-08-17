Рейтинг@Mail.ru
04:37 17.08.2025 (обновлено: 09:15 17.08.2025)
Два штата отправили Нацгвардию в Вашингтон
Южная Каролина и Огайо отправят войска Нацгвардии в Вашингтон, сообщили губернаторы штатов. РИА Новости, 17.08.2025
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Южная Каролина и Огайо отправят войска Нацгвардии в Вашингтон, сообщили губернаторы штатов."Губернатор Генри Макмастер сегодня санкционировал отправку 200 бойцов Национальной гвардии Южной Каролины в Вашингтон, округ Колумбия. Гвардейцы будут поддерживать деятельность федеральных правоохранительных органов в соответствии с указом президента Дональда Трампа о восстановлении закона и порядка в округе Колумбия", — говорится в заявлении местных властей.Глава Огайо Майк Деуайн, в свою очередь, пообещал отправить 150 гвардейцев.В понедельник Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник сообщил, что силы Нацгвардии будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава Белого дома.Как рассказал корреспондент РИА Новости в четверг, в ответ на эти меры жители города регулярно выходят на стихийные протесты.
Два штата отправили Нацгвардию в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Южная Каролина и Огайо отправят войска Нацгвардии в Вашингтон, сообщили губернаторы штатов.
"Губернатор Генри Макмастер сегодня санкционировал отправку 200 бойцов Национальной гвардии Южной Каролины в Вашингтон, округ Колумбия. Гвардейцы будут поддерживать деятельность федеральных правоохранительных органов в соответствии с указом президента Дональда Трампа о восстановлении закона и порядка в округе Колумбия", — говорится в заявлении местных властей.
Военный Национальной гвардии в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
США рассматривают новую меру для борьбы с беспорядками, пишет WP
12 августа, 13:48
Глава Огайо Майк Деуайн, в свою очередь, пообещал отправить 150 гвардейцев.
В понедельник Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:
  • полиция переходит под прямой контроль федерального правительства;
  • Нацгвардия направляется в столицу;
  • туда могут послать и вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник сообщил, что силы Нацгвардии будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава Белого дома.
Как рассказал корреспондент РИА Новости в четверг, в ответ на эти меры жители города регулярно выходят на стихийные протесты.
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Мэр Чикаго выступил против отправки нацгвардии в город
12 августа, 14:03
 
