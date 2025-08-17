СМИ: у Варламова* могут отнять квартиру в Москве

https://ria.ru/20250817/varlamov-2035922718.html

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Блогера Илью Варламова* могут лишить квартиры в Москве после вынесения приговора по делу о фейках о российской армии, пишет Telegram-канал Mash."По мнению юристов, на его имущество, скорее всего, уже наложен арест. Специалисты считают, что квартиру конфискуют. При этом штраф могут взыскать только в рамках исполнительного производства", — говорится в публикации.По данным издания, блогер владеет двухкомнатной квартирой площадью 64 квадратных метра в Северном Тушино кадастровой стоимостью в 11 миллионов рублей.В четверг Мещанский суд Москвы заочно приговорил иноагента к восьми годам колонии и оштрафовал его на 99,5 миллиона рублей.Варламова* признали виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС России по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

