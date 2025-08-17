https://ria.ru/20250817/uniany-2035956677.html
СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты
2025-08-17T23:40:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство. "В Украине представили новую дальнобойную крылатую ракету "Фламинго". Фото опубликовал фотограф AP. Украинская оборонная компания Fire Point начала серийное производство новой крылатой ракеты "Фламинго" с дальностью свыше 3 тысяч километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. Других подробностей агентство не приводит. Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы.
украина
