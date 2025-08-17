Рейтинг@Mail.ru
СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/uniany-2035956677.html
СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты
СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты - РИА Новости, 17.08.2025
СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты
Украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T23:40:00+03:00
2025-08-17T23:40:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035956369_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_fb94395920b24bd2f35984ee96e3d5f6.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство. "В Украине представили новую дальнобойную крылатую ракету "Фламинго". Фото опубликовал фотограф AP. Украинская оборонная компания Fire Point начала серийное производство новой крылатой ракеты "Фламинго" с дальностью свыше 3 тысяч километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. Других подробностей агентство не приводит. Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы.
https://ria.ru/20250817/zakharova-2035948032.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035956369_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_0424edd3c17c85a2af11436b004760cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты

СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты "Фламинго"

© AP Photo / Efrem LukatskyПредполагаемая украинская ракета "Фламинго"
Предполагаемая украинская ракета Фламинго - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство.
Украине представили новую дальнобойную крылатую ракету "Фламинго". Фото опубликовал фотограф AP. Украинская оборонная компания Fire Point начала серийное производство новой крылатой ракеты "Фламинго" с дальностью свыше 3 тысяч километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
Других подробностей агентство не приводит.
Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Макрон подталкивал Украину к капитуляции, заявила Захарова
Вчера, 21:13
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала