https://ria.ru/20250817/uniany-2035956677.html

СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты

СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты - РИА Новости, 17.08.2025

СМИ опубликовали фото новой украинской крылатой ракеты

Украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T23:40:00+03:00

2025-08-17T23:40:00+03:00

2025-08-17T23:40:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035956369_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_fb94395920b24bd2f35984ee96e3d5f6.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало фото, как утверждается, новой украинской крылатой ракеты дальностью полета более 3 тысяч километров, которая якобы запущена в серийное производство. "В Украине представили новую дальнобойную крылатую ракету "Фламинго". Фото опубликовал фотограф AP. Украинская оборонная компания Fire Point начала серийное производство новой крылатой ракеты "Фламинго" с дальностью свыше 3 тысяч километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. Других подробностей агентство не приводит. Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщала, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы.

https://ria.ru/20250817/zakharova-2035948032.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины