В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.08.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины,... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T23:20:00+03:00
2025-08-17T23:20:00+03:00
2025-08-17T23:20:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.39 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области. Чуть ранее ее объявили в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской