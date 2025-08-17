https://ria.ru/20250817/ukraina-2035950837.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

черкасская область

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 21.05 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской области. Через некоторое время тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

украина

черкасская область

2025

