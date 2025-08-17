https://ria.ru/20250817/ukraina-2035937671.html

ВСУ испытывают нехватку людей на Запорожском направлении, сообщил боец

ВСУ испытывают нехватку людей на Запорожском направлении, сообщил боец - РИА Новости, 17.08.2025

ВСУ испытывают нехватку людей на Запорожском направлении, сообщил боец

ВСУ испытывают нехватку людей и беспилотников на отдельных участках запорожского направления, рассказал РИА Новости специалист-сапер расчета FPV 42-й... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T19:10:00+03:00

2025-08-17T19:10:00+03:00

2025-08-17T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg

ТОКМАК (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей и беспилотников на отдельных участках запорожского направления, рассказал РИА Новости специалист-сапер расчета FPV 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Марио". Ранее "Марио" выполнял боевые задачи в составе штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии. За успешное выполнение штурмовых действий был награжден Штурмовым крестом и медалью "За отвагу". "По сравнению с прошлым годом - намного легче. И у противника уже, может, и людей не хватает, и "птиц" (ударных БПЛА - ред.)... По сравнению с тем годом - побольше было у них людей (в том году - ред.). Этот год - ощутимо, что у них людей не хватает и подготовки не хватает. Были такие персонажи, по которым видно, что человек уже в зрелом возрасте, уже за 50, так сказать... И сами они не подготовлены", - рассказал "Марио". Он отметил, что год назад на этом же участке линии боевого соприкосновения подразделения противника были укомплектованы лучше подготовленным личным составом. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html

запорожская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, днепр (река), вооруженные силы украины