ВСУ испытывают нехватку людей на Запорожском направлении, сообщил боец
ВСУ испытывают нехватку людей на Запорожском направлении, сообщил боец
2025-08-17T19:10:00+03:00
2025-08-17T19:10:00+03:00
2025-08-17T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
ТОКМАК (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей и беспилотников на отдельных участках запорожского направления, рассказал РИА Новости специалист-сапер расчета FPV 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Марио". Ранее "Марио" выполнял боевые задачи в составе штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии. За успешное выполнение штурмовых действий был награжден Штурмовым крестом и медалью "За отвагу". "По сравнению с прошлым годом - намного легче. И у противника уже, может, и людей не хватает, и "птиц" (ударных БПЛА - ред.)... По сравнению с тем годом - побольше было у них людей (в том году - ред.). Этот год - ощутимо, что у них людей не хватает и подготовки не хватает. Были такие персонажи, по которым видно, что человек уже в зрелом возрасте, уже за 50, так сказать... И сами они не подготовлены", - рассказал "Марио". Он отметил, что год назад на этом же участке линии боевого соприкосновения подразделения противника были укомплектованы лучше подготовленным личным составом. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
запорожская область
днепр (река)
