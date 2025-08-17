Рейтинг@Mail.ru
ВСУ испытывают нехватку людей на Запорожском направлении, сообщил боец - РИА Новости, 17.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 17.08.2025
ВСУ испытывают нехватку людей на Запорожском направлении, сообщил боец
ТОКМАК (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей и беспилотников на отдельных участках запорожского направления, рассказал РИА Новости специалист-сапер расчета FPV 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Марио". Ранее "Марио" выполнял боевые задачи в составе штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии. За успешное выполнение штурмовых действий был награжден Штурмовым крестом и медалью "За отвагу". "По сравнению с прошлым годом - намного легче. И у противника уже, может, и людей не хватает, и "птиц" (ударных БПЛА - ред.)... По сравнению с тем годом - побольше было у них людей (в том году - ред.). Этот год - ощутимо, что у них людей не хватает и подготовки не хватает. Были такие персонажи, по которым видно, что человек уже в зрелом возрасте, уже за 50, так сказать... И сами они не подготовлены", - рассказал "Марио". Он отметил, что год назад на этом же участке линии боевого соприкосновения подразделения противника были укомплектованы лучше подготовленным личным составом. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
ТОКМАК (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей и беспилотников на отдельных участках запорожского направления, рассказал РИА Новости специалист-сапер расчета FPV 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Марио".
Ранее "Марио" выполнял боевые задачи в составе штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии. За успешное выполнение штурмовых действий был награжден Штурмовым крестом и медалью "За отвагу".
"По сравнению с прошлым годом - намного легче. И у противника уже, может, и людей не хватает, и "птиц" (ударных БПЛА - ред.)... По сравнению с тем годом - побольше было у них людей (в том году - ред.). Этот год - ощутимо, что у них людей не хватает и подготовки не хватает. Были такие персонажи, по которым видно, что человек уже в зрелом возрасте, уже за 50, так сказать... И сами они не подготовлены", - рассказал "Марио".
Он отметил, что год назад на этом же участке линии боевого соприкосновения подразделения противника были укомплектованы лучше подготовленным личным составом.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2025
