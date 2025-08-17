Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал, какая роль уготована Европе в урегулировании на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 17.08.2025 (обновлено: 17:41 17.08.2025)
Рубио рассказал, какая роль уготована Европе в урегулировании на Украине
Рубио рассказал, какая роль уготована Европе в урегулировании на Украине - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио рассказал, какая роль уготована Европе в урегулировании на Украине
Европа может сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Россией и Украиной, помогая Киеву понять, на какие уступки он готов пойти, заявил... РИА Новости, 17.08.2025
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Европа может сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Россией и Украиной, помогая Киеву понять, на какие уступки он готов пойти, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Я думаю, что Европа может сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе, когда речь идет о гарантиях безопасности, о которых говорит Украина. Кроме того, европейцы полезны просто тем, что находятся в комнате и подсказывают, какие уступки возможны и где украинская сторона может проявить гибкость", — сказал он в интервью Fox News, комментируя итоги встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.Рубио подчеркнул, что достижение мира потребует сложных компромиссов."Вы не можете заключить мирное соглашение между двумя враждующими сторонами, если каждая из них не готова чем-то поступиться", - отметил он.
европа, киев, россия, в мире, украина, марко рубио, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Европа, Киев, Россия, В мире, Украина, Марко Рубио, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Рубио рассказал, какая роль уготована Европе в урегулировании на Украине

Рубио: Европа может помочь Киеву определить, на какие уступки РФ он готов пойти

© Getty Images / John McDonnellГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Getty Images / John McDonnell
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Европа может сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Россией и Украиной, помогая Киеву понять, на какие уступки он готов пойти, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, что Европа может сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе, когда речь идет о гарантиях безопасности, о которых говорит Украина. Кроме того, европейцы полезны просто тем, что находятся в комнате и подсказывают, какие уступки возможны и где украинская сторона может проявить гибкость", — сказал он в интервью Fox News, комментируя итоги встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Рубио подчеркнул, что достижение мира потребует сложных компромиссов.
"Вы не можете заключить мирное соглашение между двумя враждующими сторонами, если каждая из них не готова чем-то поступиться", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Европе предъявлен счет к оплате
Специальная военная операция на Украине
 
 
