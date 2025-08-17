https://ria.ru/20250817/ukraina-2035929242.html

Рубио рассказал, какая роль уготована Европе в урегулировании на Украине

17.08.2025

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Европа может сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Россией и Украиной, помогая Киеву понять, на какие уступки он готов пойти, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Я думаю, что Европа может сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе, когда речь идет о гарантиях безопасности, о которых говорит Украина. Кроме того, европейцы полезны просто тем, что находятся в комнате и подсказывают, какие уступки возможны и где украинская сторона может проявить гибкость", — сказал он в интервью Fox News, комментируя итоги встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.Рубио подчеркнул, что достижение мира потребует сложных компромиссов."Вы не можете заключить мирное соглашение между двумя враждующими сторонами, если каждая из них не готова чем-то поступиться", - отметил он.

