Рубио назвал условие для заключения мирного соглашения по Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 17.08.2025 (обновлено: 23:04 17.08.2025)
Рубио назвал условие для заключения мирного соглашения по Украине
Рубио назвал условие для заключения мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио назвал условие для заключения мирного соглашения по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для заключения мирного соглашения по Украине каждая из сторон должна как "получить что-то", так и "пожертвовать... РИА Новости, 17.08.2025
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для заключения мирного соглашения по Украине каждая из сторон должна как "получить что-то", так и "пожертвовать чем-то". "Единственный способ заключить сделку — это когда каждая сторона что-то получает и чем-то жертвует. Это очень трудно. Если бы было легко — война бы не продолжалась три с половиной года", — сказал он в воскресном эфире телеканала ABC. По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский посетит США в понедельник. "Именно поэтому Зеленский приезжает завтра", — указал госсекретарь США. В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. Позднее президент России отмечал, что условия Москвы по украинскому урегулированию не менялись. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для заключения мирного соглашения по Украине каждая из сторон должна как "получить что-то", так и "пожертвовать чем-то".
"Единственный способ заключить сделку — это когда каждая сторона что-то получает и чем-то жертвует. Это очень трудно. Если бы было легко — война бы не продолжалась три с половиной года", — сказал он в воскресном эфире телеканала ABC.
По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский посетит США в понедельник.
"Именно поэтому Зеленский приезжает завтра", — указал госсекретарь США.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. Позднее президент России отмечал, что условия Москвы по украинскому урегулированию не менялись.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
