Рубио назвал условие для заключения мирного соглашения по Украине
Рубио: для сделки по Украине каждой стороне конфликта придется пойти на уступки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров на Аляске
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для заключения мирного соглашения по Украине каждая из сторон должна как "получить что-то", так и "пожертвовать чем-то".
"Единственный способ заключить сделку — это когда каждая сторона что-то получает и чем-то жертвует. Это очень трудно. Если бы было легко — война бы не продолжалась три с половиной года", — сказал он в воскресном эфире телеканала ABC.
По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский посетит США в понедельник.
"Именно поэтому Зеленский приезжает завтра", — указал госсекретарь США.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. Позднее президент России отмечал, что условия Москвы по украинскому урегулированию не менялись.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
