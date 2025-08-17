https://ria.ru/20250817/ukraina-2035925508.html
Рубио рассказал, что США считают лучшим исходом конфликта на Украине
Рубио рассказал, что США считают лучшим исходом конфликта на Украине - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио рассказал, что США считают лучшим исходом конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение "полноценного мирного договора", а не... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:35:00+03:00
2025-08-17T16:35:00+03:00
2025-08-17T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение "полноценного мирного договора", а не временного перемирия. "Лучший способ завершить этот конфликт - это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Кто бы был против того, чтобы уже завтра мы пришли к вам и сказали: у нас есть полноценный мирный договор, и дело закрыто?" - сказал Рубио в воскресном эфире телеканала ABC. Он добавил, что Вашингтон поддерживает идею прекращения огня на пути к миру, однако подчеркнул, что российская сторона "пока на это не согласились".
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fa3d3aed77cc475f4ba08e2d8ec61e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марко Рубио
Рубио рассказал, что США считают лучшим исходом конфликта на Украине
Рубио назвал полноценный мирный договор лучшим исходом конфликта на Украине