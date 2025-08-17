Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 17.08.2025 (обновлено: 16:36 17.08.2025)
Рубио рассказал, что США считают лучшим исходом конфликта на Украине
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
марко рубио
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение "полноценного мирного договора", а не временного перемирия. "Лучший способ завершить этот конфликт - это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Кто бы был против того, чтобы уже завтра мы пришли к вам и сказали: у нас есть полноценный мирный договор, и дело закрыто?" - сказал Рубио в воскресном эфире телеканала ABC. Он добавил, что Вашингтон поддерживает идею прекращения огня на пути к миру, однако подчеркнул, что российская сторона "пока на это не согласились".
в мире, сша, украина, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марко Рубио
Рубио назвал полноценный мирный договор лучшим исходом конфликта на Украине

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение "полноценного мирного договора", а не временного перемирия.
"Лучший способ завершить этот конфликт - это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Кто бы был против того, чтобы уже завтра мы пришли к вам и сказали: у нас есть полноценный мирный договор, и дело закрыто?" - сказал Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.
Он добавил, что Вашингтон поддерживает идею прекращения огня на пути к миру, однако подчеркнул, что российская сторона "пока на это не согласились".
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМарко Рубио
 
 
