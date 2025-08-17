Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 17.08.2025 (обновлено: 16:43 17.08.2025)
США не признают себя участником конфликта на Украине, заявил Рубио
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
марко рубио
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США не считают себя стороной украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио."Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует", - отметил Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.
сша, украина, в мире, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Марко Рубио
Рубио: США оказывают поддержку Киеву, но не участвуют в конфликте на Украине

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США не считают себя стороной украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио.
"Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует", - отметил Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреМарко Рубио
 
 
