США не признают себя участником конфликта на Украине, заявил Рубио

США не считают себя стороной украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 17.08.2025
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США не считают себя стороной украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио."Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует", - отметил Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.
