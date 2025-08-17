Рейтинг@Mail.ru
На встрече с Зеленским по Украине обсудят вопрос территорий, заявил Уиткофф
16:14 17.08.2025 (обновлено: 16:46 17.08.2025)
На встрече с Зеленским по Украине обсудят вопрос территорий, заявил Уиткофф
На встрече с Зеленским по Украине обсудят вопрос территорий, заявил Уиткофф - РИА Новости, 17.08.2025
На встрече с Зеленским по Украине обсудят вопрос территорий, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник с Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. РИА Новости, 17.08.2025
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник с Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте.Президент США Дональд Трамп в понедельник впервые примет Зеленского в Белом доме после произошедшей между ними в феврале перепалки."Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счёте находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с РФ в пятницу - ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", - заявил Уиткофф телеканалу CNN.
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник с Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте.
Президент США Дональд Трамп в понедельник впервые примет Зеленского в Белом доме после произошедшей между ними в феврале перепалки.
"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счёте находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с РФ в пятницу - ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", - заявил Уиткофф телеканалу CNN.
