Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС

Министр-делегат Аддад посетит Украину в сентябре и обсудит членство Киева в ЕС
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что посетит Украину в сентябре и обсудит с властями членство Киева в ЕС, добавив при этом, что это сложный и длительный процесс.
"Мы поддерживаем регулярные контакты, в частности, для поддержки Украины в процессе её вступления в ЕС... Франция поддерживает Украину на этом пути. Я буду на Украине в сентябре, чтобы продолжить наши консультации. Их цель - как можно скорее начать первый этап переговоров", - заявил Аддад в интервью изданию Tribune Dimanche.
Он добавил, что, по его мнению, Украина вольна сама выбирать международные альянсы, в которых будет участницей, будь то ЕС или НАТО.
При этом Аддад отметил, что подача страной заявки на членство в ЕС - сложный и длительный процесс, который подразумевает глубокие реформы, в том числе с целью обеспечения верховенства закона, борьбы с коррупцией, независимости судебной системы и защиты различных меньшинств.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в объединение.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.