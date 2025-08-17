Рейтинг@Mail.ru
Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035903135.html
Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС
Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС - РИА Новости, 17.08.2025
Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что посетит Украину в сентябре и обсудит с властями членство Киева в ЕС, добавив при... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:30:00+03:00
2025-08-17T14:30:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
владимир путин
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что посетит Украину в сентябре и обсудит с властями членство Киева в ЕС, добавив при этом, что это сложный и длительный процесс. "Мы поддерживаем регулярные контакты, в частности, для поддержки Украины в процессе её вступления в ЕС... Франция поддерживает Украину на этом пути. Я буду на Украине в сентябре, чтобы продолжить наши консультации. Их цель - как можно скорее начать первый этап переговоров", - заявил Аддад в интервью изданию Tribune Dimanche. Он добавил, что, по его мнению, Украина вольна сама выбирать международные альянсы, в которых будет участницей, будь то ЕС или НАТО. При этом Аддад отметил, что подача страной заявки на членство в ЕС - сложный и длительный процесс, который подразумевает глубокие реформы, в том числе с целью обеспечения верховенства закона, борьбы с коррупцией, независимости судебной системы и защиты различных меньшинств. В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в объединение. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250401/kiev-2008753373.html
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035779531.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС

Министр-делегат Аддад посетит Украину в сентябре и обсудит членство Киева в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что посетит Украину в сентябре и обсудит с властями членство Киева в ЕС, добавив при этом, что это сложный и длительный процесс.
"Мы поддерживаем регулярные контакты, в частности, для поддержки Украины в процессе её вступления в ЕС... Франция поддерживает Украину на этом пути. Я буду на Украине в сентябре, чтобы продолжить наши консультации. Их цель - как можно скорее начать первый этап переговоров", - заявил Аддад в интервью изданию Tribune Dimanche.
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Киев потребовал от ЕС определить дату вступления в союз
1 апреля, 19:09
Он добавил, что, по его мнению, Украина вольна сама выбирать международные альянсы, в которых будет участницей, будь то ЕС или НАТО.
При этом Аддад отметил, что подача страной заявки на членство в ЕС - сложный и длительный процесс, который подразумевает глубокие реформы, в том числе с целью обеспечения верховенства закона, борьбы с коррупцией, независимости судебной системы и защиты различных меньшинств.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в объединение.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Европе призвали Россию не блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО
16 августа, 14:00
 
В миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала