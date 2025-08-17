https://ria.ru/20250817/ukraina-2035903135.html

Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС

Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС - РИА Новости, 17.08.2025

Французский министр посетит Украину и обсудит ее членство в ЕС

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что посетит Украину в сентябре и обсудит с властями членство Киева в ЕС, добавив при... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T14:30:00+03:00

2025-08-17T14:30:00+03:00

2025-08-17T14:30:00+03:00

в мире

украина

россия

франция

владимир путин

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что посетит Украину в сентябре и обсудит с властями членство Киева в ЕС, добавив при этом, что это сложный и длительный процесс. "Мы поддерживаем регулярные контакты, в частности, для поддержки Украины в процессе её вступления в ЕС... Франция поддерживает Украину на этом пути. Я буду на Украине в сентябре, чтобы продолжить наши консультации. Их цель - как можно скорее начать первый этап переговоров", - заявил Аддад в интервью изданию Tribune Dimanche. Он добавил, что, по его мнению, Украина вольна сама выбирать международные альянсы, в которых будет участницей, будь то ЕС или НАТО. При этом Аддад отметил, что подача страной заявки на членство в ЕС - сложный и длительный процесс, который подразумевает глубокие реформы, в том числе с целью обеспечения верховенства закона, борьбы с коррупцией, независимости судебной системы и защиты различных меньшинств. В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в объединение. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250401/kiev-2008753373.html

https://ria.ru/20250816/ukraina-2035779531.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, франция, владимир путин, евросоюз, нато