Стубб примет участие в совещании "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 17.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 17.08.2025 (обновлено: 15:10 17.08.2025)
Стубб примет участие в совещании "коалиции желающих" по Украине
Стубб примет участие в совещании "коалиции желающих" по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по поддержке Украины в воскресенье, говорится в сообщении на сайте
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по поддержке Украины в воскресенье, говорится в сообщении на сайте офиса президента. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". В субботу Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. "Президент Финляндии Александр Стубб будет участвовать во встрече глав государств и правительств "коалиции желающих" в поддержку Украины в воскресенье 17 августа", - говорится на сайте офиса Стубба. В публикации добавляется, что встреча пройдет в формате телефонного совещания. В ней также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Стубб примет участие в совещании "коалиции желающих" по Украине

Президент Финляндии Стубб примет участие во встрече коалиции желающих по Украине

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по поддержке Украины в воскресенье, говорится в сообщении на сайте офиса президента.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". В субботу Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.
"Президент Финляндии Александр Стубб будет участвовать во встрече глав государств и правительств "коалиции желающих" в поддержку Украины в воскресенье 17 августа", - говорится на сайте офиса Стубба.
В публикации добавляется, что встреча пройдет в формате телефонного совещания. В ней также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
