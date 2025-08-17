https://ria.ru/20250817/ukraina-2035900603.html

Стубб примет участие в совещании "коалиции желающих" по Украине

Стубб примет участие в совещании "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 17.08.2025

Стубб примет участие в совещании "коалиции желающих" по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по поддержке Украины в воскресенье, говорится в сообщении на сайте РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T13:56:00+03:00

2025-08-17T13:56:00+03:00

2025-08-17T15:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

финляндия

эммануэль макрон

кир стармер

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по поддержке Украины в воскресенье, говорится в сообщении на сайте офиса президента. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". В субботу Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. "Президент Финляндии Александр Стубб будет участвовать во встрече глав государств и правительств "коалиции желающих" в поддержку Украины в воскресенье 17 августа", - говорится на сайте офиса Стубба. В публикации добавляется, что встреча пройдет в формате телефонного совещания. В ней также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250817/evropa-2035861175.html

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html

украина

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, финляндия, эммануэль макрон, кир стармер, фридрих мерц, нато