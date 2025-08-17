https://ria.ru/20250817/ukraina-2035887192.html

Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом

Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом

Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом, передает Fox News. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом, передает Fox News."Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной", — сообщил телеканал со ссылкой на европейского дипломата.В субботу схожей информацией поделилась New York Times. По ее данным, Трамп выступил за передачу Москве остающихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения мира.Как утверждает газета, политик поддерживает такой вариант урегулирования вместо попыток добиться временного прекращения огня.Итоги саммита на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

