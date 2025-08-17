Рейтинг@Mail.ru
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 17.08.2025 (обновлено: 14:26 17.08.2025)
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом - РИА Новости, 17.08.2025
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом, передает Fox News. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом, передает Fox News."Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной", — сообщил телеканал со ссылкой на европейского дипломата.В субботу схожей информацией поделилась New York Times. По ее данным, Трамп выступил за передачу Москве остающихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения мира.Как утверждает газета, политик поддерживает такой вариант урегулирования вместо попыток добиться временного прекращения огня.Итоги саммита на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035867774.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
Новости
россия, евросоюз, в мире, донбасс, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, сергей лавров, аляска
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евросоюз, В мире, Донбасс, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Сергей Лавров, Аляска
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом

Fox News: Трамп поддержал идею о контроле РФ над всей территорией Донбасса

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / POOL
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом, передает Fox News.
"Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной", — сообщил телеканал со ссылкой на европейского дипломата.
Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине
Вчера, 09:47
В субботу схожей информацией поделилась New York Times. По ее данным, Трамп выступил за передачу Москве остающихся под контролем Киева территорий Донбасса для заключения мира.
Как утверждает газета, политик поддерживает такой вариант урегулирования вместо попыток добиться временного прекращения огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03

Итоги саммита на Аляске

  • В ночь на субботу Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Со своей стороны, Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
