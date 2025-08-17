WSJ описала два сценария завершения украинского конфликта
WSJ: сценарии завершения конфликта предполагают отказ Киева от части территорий
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории.
"Руководство Украины постепенно смирилось с тем, что у него недостаточно военной мощи для полного восстановления своих границ... Лучшим сценарием для Киева и его европейских сторонников, вероятно, было бы ограничить Россию (уже освобожденными территориями - ред.), что эквивалентно примерно одной пятой территории Украины", - предполагает издание.
Wall Street Journal подчеркивает, что такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 году, времени, с которого Южная Корея с тех пор находится под защитой в том числе американских войск. По мнению издания, такой результат не будет считаться наиболее благоприятным для российской стороны.
Издание утверждает, что большая опасность для киевских властей заключается не только в потере востока и юга страны, но в том, что оставшиеся территории Украины потенциально не смогут противостоять российской мощи, что может "вынудить Киев проявить уважение к пожеланиям Москвы относительно своего руководства и политики внутри страны и за рубежом".