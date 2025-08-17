Рейтинг@Mail.ru
WSJ описала два сценария завершения украинского конфликта - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035878496.html
WSJ описала два сценария завершения украинского конфликта
WSJ описала два сценария завершения украинского конфликта - РИА Новости, 17.08.2025
WSJ описала два сценария завершения украинского конфликта
Американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T11:31:00+03:00
2025-08-17T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории. "Руководство Украины постепенно смирилось с тем, что у него недостаточно военной мощи для полного восстановления своих границ... Лучшим сценарием для Киева и его европейских сторонников, вероятно, было бы ограничить Россию (уже освобожденными территориями - ред.), что эквивалентно примерно одной пятой территории Украины", - предполагает издание. Wall Street Journal подчеркивает, что такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 году, времени, с которого Южная Корея с тех пор находится под защитой в том числе американских войск. По мнению издания, такой результат не будет считаться наиболее благоприятным для российской стороны. Издание утверждает, что большая опасность для киевских властей заключается не только в потере востока и юга страны, но в том, что оставшиеся территории Украины потенциально не смогут противостоять российской мощи, что может "вынудить Киев проявить уважение к пожеланиям Москвы относительно своего руководства и политики внутри страны и за рубежом".
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9f01e7c4de52ec874a39185a5603154a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия
WSJ описала два сценария завершения украинского конфликта

WSJ: сценарии завершения конфликта предполагают отказ Киева от части территорий

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории.
«
"Руководство Украины постепенно смирилось с тем, что у него недостаточно военной мощи для полного восстановления своих границ... Лучшим сценарием для Киева и его европейских сторонников, вероятно, было бы ограничить Россию (уже освобожденными территориями - ред.), что эквивалентно примерно одной пятой территории Украины", - предполагает издание.
Wall Street Journal подчеркивает, что такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 году, времени, с которого Южная Корея с тех пор находится под защитой в том числе американских войск. По мнению издания, такой результат не будет считаться наиболее благоприятным для российской стороны.
Издание утверждает, что большая опасность для киевских властей заключается не только в потере востока и юга страны, но в том, что оставшиеся территории Украины потенциально не смогут противостоять российской мощи, что может "вынудить Киев проявить уважение к пожеланиям Москвы относительно своего руководства и политики внутри страны и за рубежом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала