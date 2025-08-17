В США сделали заявление о прекращении огня на Украине
Responsible Statecraft: перемирие без мирного соглашения навредит Украине
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Прекращение огня на Украине при отсутствии мирного соглашения будет иметь негативные последствия для Киева и Европы в долгосрочной перспективе, пишет Responsible Statecraft.
"Призыв к прекращению огня без мирного соглашения также противоречит реальным интересам Украины и Европы. Такое прекращение огня было бы крайне хрупким, и даже если бы обе стороны (в основном) соблюдали его, это привело бы к полузамороженному конфликту с постоянным риском возобновления. Это значительно затруднило бы для Украины проведение реформ и экономическое развитие, необходимые для начала ее движения к членству в Европейском cоюзе", — говорится в публикации.
Автор статьи также добавил, что худшим сценарием развития событий в случае временного прекращения боевых действий может стать размещение так называемой коалицией желающих военного контингента на Украине.
В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба президента заявили о готовности работать над завершением конфликта.
Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия в том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.