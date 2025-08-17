https://ria.ru/20250817/ukraina-2035867774.html

NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине

NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине - РИА Новости, 17.08.2025

NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине

Президент Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом поднимал вопрос о русском языке на Украине, утверждает New York Times. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом поднимал вопрос о русском языке на Украине, утверждает New York Times."По словам (европейских. — Прим. ред.) чиновников, Путин также потребовал гарантий того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а также безопасности русских православных церквей", — говорится в публикации.Ситуация с церковью и языком на УкраинеКиев организовал наиболее масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны, ссылаясь на ее связь с Россией.СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ и проводит обыски в домах епископов и других священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Раскольники при поддержке местных властей силой захватили сотни храмов Украинской православной церкви. При этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.С 23 сентября прошлого года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

