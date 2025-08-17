Рейтинг@Mail.ru
NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине
09:47 17.08.2025 (обновлено: 16:01 17.08.2025)
NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине
NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине - РИА Новости, 17.08.2025
NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине
Президент Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом поднимал вопрос о русском языке на Украине, утверждает New York Times. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом поднимал вопрос о русском языке на Украине, утверждает New York Times."По словам (европейских. — Прим. ред.) чиновников, Путин также потребовал гарантий того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а также безопасности русских православных церквей", — говорится в публикации.Ситуация с церковью и языком на УкраинеКиев организовал наиболее масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны, ссылаясь на ее связь с Россией.СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ и проводит обыски в домах епископов и других священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Раскольники при поддержке местных властей силой захватили сотни храмов Украинской православной церкви. При этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.С 23 сентября прошлого года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине

NYT: Путин потребовал гарантии безопасности для русского языка и УПЦ на Украине

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом поднимал вопрос о русском языке на Украине, утверждает New York Times.
"По словам (европейских. — Прим. ред.) чиновников, Путин также потребовал гарантий того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а также безопасности русских православных церквей", — говорится в публикации.
2 июля, 15:30
Украина лишила гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия
2 июля, 15:30

Ситуация с церковью и языком на Украине

Киев организовал наиболее масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны, ссылаясь на ее связь с Россией.
СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ и проводит обыски в домах епископов и других священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
7 июля, 14:53
ВСУ массово рассылают повестки священнослужителям УПЦ, заявил Азаров
7 июля, 14:53
Раскольники при поддержке местных властей силой захватили сотни храмов Украинской православной церкви. При этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.
С 23 сентября прошлого года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ.

После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.

12 августа, 18:34
На Украине раскритиковали граждан за употребление русского языка за рубежом
12 августа, 18:34

Итоги переговоров на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
16 августа, 17:03
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Вчера, 08:00
Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева
Вчера, 08:00
 
