NYT: Путин поднимал на встрече с Трампом вопрос о русском языке на Украине

NYT: Путин потребовал гарантии безопасности для русского языка и УПЦ на Украине
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом поднимал вопрос о русском языке на Украине, утверждает New York Times.
"По словам (европейских. — Прим. ред.) чиновников, Путин также потребовал гарантий того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а также безопасности русских православных церквей", — говорится в публикации.
Ситуация с церковью и языком на Украине
Киев организовал наиболее масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны, ссылаясь на ее связь с Россией.
СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ и проводит обыски в домах епископов и других священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Раскольники при поддержке местных властей силой захватили сотни храмов Украинской православной церкви. При этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.
С 23 сентября прошлого года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.