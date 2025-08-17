Эксперт рассказал, почему наемники хотят уехать с Украины
Мансур: колумбийские наемники хотят покинуть Украину из-за плохого отношения
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости, Олег Краев. Многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать из Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины.
"На Украине многим колумбийцам иногда не платят... Многие из тех (наемников - ред.), у кого я брал интервью, хотели как можно скорее уехать оттуда и найти возможность отправиться на работу в Польшу", - сказал агентству эксперт.
Также Мансур отметил, что его соотечественники в Луцке жаловались на плохое отношение командиров, сетовали, что их гонят на передовую из-за того, что они - колумбийцы.
В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров поделился с РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.
В начале августа в интервью РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал, что ВСУ используют колумбийских наемников для расчистки пути для украинских кадровых военнослужащих.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.