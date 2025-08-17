https://ria.ru/20250817/ukraina-2035855098.html

Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в новом преступлении

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин оказался причастен к махинациям с продажей Объединенной горно-химической компанией титаносодержащих руд, а также мошенническим схемам с Одесским припортовым заводом, выяснило РИА Новости на основе данных из украинской базы судебных документов. Ранее Турецкая газета Aydinlik обнародовала банковские счета базирующих в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. По данным издания, ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем. Как выяснили РИА Новости, Гмырин значится соорганизатором преступной группировки в деле о присвоении государственного имущества группой лиц во главе с экс-главой фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко. По данным РИА Новости, в ходе махинаций с Одесским припортовым заводом и Объединенной горно-химической компаний, Сенниченко в 2019-2021 годах присвоил более 500 миллионов гривен, или 12 миллионов долларов. Сенниченко предположительно "помог" избранию подконтрольных ему лиц в наблюдательный совет Одесского припортового завода, которые впоследствии назначили директором предприятия подконтрольное Сенниченко лицо. Благодаря этому Сенниченко организовал схему поставки газа на предприятие через подконтрольную ему фирму в обмен на продукцию завода - аммиак и карбид. Участники схемы, в том числе и Гмырин, указанный в документах как "соорганизатор и приближенное к Сенниченко лицо", далее сбывали продукцию, присваивая выручку, а также влияли на конкурс поставщиков топлива для завода, обеспечивая победу подконтрольных им структур. В октябре 2020 года Сенниченко добился назначения лояльного ему лица на пост исполняющего обязанности директора Объединенной горно-химической компании, обеспечив продажу титаносодержащей руды по заниженным ценам связанной с самим Сенниченко компании. В конце 2023 года украинские СМИ сообщали, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против экс-главы фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко, по подозрению в отмывании 277,3 миллиона долларов. Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества.

