Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в новом преступлении
Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в махинациях с заводом
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин оказался причастен к махинациям с продажей Объединенной горно-химической компанией титаносодержащих руд, а также мошенническим схемам с Одесским припортовым заводом, выяснило РИА Новости на основе данных из украинской базы судебных документов.
Ранее Турецкая газета Aydinlik обнародовала банковские счета базирующих в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. По данным издания, ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.
Как выяснили РИА Новости, Гмырин значится соорганизатором преступной группировки в деле о присвоении государственного имущества группой лиц во главе с экс-главой фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко.
По данным РИА Новости, в ходе махинаций с Одесским припортовым заводом и Объединенной горно-химической компаний, Сенниченко в 2019-2021 годах присвоил более 500 миллионов гривен, или 12 миллионов долларов. Сенниченко предположительно "помог" избранию подконтрольных ему лиц в наблюдательный совет Одесского припортового завода, которые впоследствии назначили директором предприятия подконтрольное Сенниченко лицо. Благодаря этому Сенниченко организовал схему поставки газа на предприятие через подконтрольную ему фирму в обмен на продукцию завода - аммиак и карбид. Участники схемы, в том числе и Гмырин, указанный в документах как "соорганизатор и приближенное к Сенниченко лицо", далее сбывали продукцию, присваивая выручку, а также влияли на конкурс поставщиков топлива для завода, обеспечивая победу подконтрольных им структур.
В октябре 2020 года Сенниченко добился назначения лояльного ему лица на пост исполняющего обязанности директора Объединенной горно-химической компании, обеспечив продажу титаносодержащей руды по заниженным ценам связанной с самим Сенниченко компании.
В конце 2023 года украинские СМИ сообщали, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против экс-главы фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко, по подозрению в отмывании 277,3 миллиона долларов. Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества.
