Рейтинг@Mail.ru
Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в новом преступлении - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035855098.html
Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в новом преступлении
Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в новом преступлении - РИА Новости, 17.08.2025
Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в новом преступлении
Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин оказался причастен к махинациям с продажей Объединенной горно-химической компанией... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T06:22:00+03:00
2025-08-17T06:22:00+03:00
в мире
украина
оаэ
дмитрий сенниченко
владимир зеленский
одесский припортовый завод
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин оказался причастен к махинациям с продажей Объединенной горно-химической компанией титаносодержащих руд, а также мошенническим схемам с Одесским припортовым заводом, выяснило РИА Новости на основе данных из украинской базы судебных документов. Ранее Турецкая газета Aydinlik обнародовала банковские счета базирующих в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. По данным издания, ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем. Как выяснили РИА Новости, Гмырин значится соорганизатором преступной группировки в деле о присвоении государственного имущества группой лиц во главе с экс-главой фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко. По данным РИА Новости, в ходе махинаций с Одесским припортовым заводом и Объединенной горно-химической компаний, Сенниченко в 2019-2021 годах присвоил более 500 миллионов гривен, или 12 миллионов долларов. Сенниченко предположительно "помог" избранию подконтрольных ему лиц в наблюдательный совет Одесского припортового завода, которые впоследствии назначили директором предприятия подконтрольное Сенниченко лицо. Благодаря этому Сенниченко организовал схему поставки газа на предприятие через подконтрольную ему фирму в обмен на продукцию завода - аммиак и карбид. Участники схемы, в том числе и Гмырин, указанный в документах как "соорганизатор и приближенное к Сенниченко лицо", далее сбывали продукцию, присваивая выручку, а также влияли на конкурс поставщиков топлива для завода, обеспечивая победу подконтрольных им структур. В октябре 2020 года Сенниченко добился назначения лояльного ему лица на пост исполняющего обязанности директора Объединенной горно-химической компании, обеспечив продажу титаносодержащей руды по заниженным ценам связанной с самим Сенниченко компании. В конце 2023 года украинские СМИ сообщали, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против экс-главы фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко, по подозрению в отмывании 277,3 миллиона долларов. Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества.
https://ria.ru/20240224/kongress-1929231702.html
https://ria.ru/20250225/vsu-2001410082.html
украина
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оаэ, дмитрий сенниченко, владимир зеленский, одесский припортовый завод, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, ОАЭ, Дмитрий Сенниченко, Владимир Зеленский, Одесский припортовый завод, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в новом преступлении

Фигуранта дела о переводах денег с Украины заподозрили в махинациях с заводом

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Adam Gray
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин оказался причастен к махинациям с продажей Объединенной горно-химической компанией титаносодержащих руд, а также мошенническим схемам с Одесским припортовым заводом, выяснило РИА Новости на основе данных из украинской базы судебных документов.
Ранее Турецкая газета Aydinlik обнародовала банковские счета базирующих в ОАЭ компаний, участвующих в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. По данным издания, ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине
24 февраля 2024, 03:13
Как выяснили РИА Новости, Гмырин значится соорганизатором преступной группировки в деле о присвоении государственного имущества группой лиц во главе с экс-главой фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко.
По данным РИА Новости, в ходе махинаций с Одесским припортовым заводом и Объединенной горно-химической компаний, Сенниченко в 2019-2021 годах присвоил более 500 миллионов гривен, или 12 миллионов долларов. Сенниченко предположительно "помог" избранию подконтрольных ему лиц в наблюдательный совет Одесского припортового завода, которые впоследствии назначили директором предприятия подконтрольное Сенниченко лицо. Благодаря этому Сенниченко организовал схему поставки газа на предприятие через подконтрольную ему фирму в обмен на продукцию завода - аммиак и карбид. Участники схемы, в том числе и Гмырин, указанный в документах как "соорганизатор и приближенное к Сенниченко лицо", далее сбывали продукцию, присваивая выручку, а также влияли на конкурс поставщиков топлива для завода, обеспечивая победу подконтрольных им структур.
В октябре 2020 года Сенниченко добился назначения лояльного ему лица на пост исполняющего обязанности директора Объединенной горно-химической компании, обеспечив продажу титаносодержащей руды по заниженным ценам связанной с самим Сенниченко компании.
В конце 2023 года украинские СМИ сообщали, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против экс-главы фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко, по подозрению в отмывании 277,3 миллиона долларов. Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Украина использует конфликт для отмывания денег, заявил пленный ВСУ
25 февраля, 09:13
 
В миреУкраинаОАЭДмитрий СенниченкоВладимир ЗеленскийОдесский припортовый заводНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала