США не диктуют Украине условия по территориальным уступкам, заявил Уиткофф
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 17.08.2025 (обновлено: 17:03 17.08.2025)
США не диктуют Украине условия по территориальным уступкам, заявил Уиткофф
США не диктуют Украине условия по территориальным уступкам, заявил Уиткофф - РИА Новости, 17.08.2025
США не диктуют Украине условия по территориальным уступкам, заявил Уиткофф
США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 17.08.2025
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договорённости с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому (Владимир - ред.) Зеленский и европейские партнёры приедут в понедельник в Белый дом — чтобы обсуждать это напрямую", - сказал он в воскресном интервью телеканала CNN.По словам Уиткоффа, США выступают лишь в роли посредника. "Мы находились в комнате в качестве медиатора. Президент был медиатором и искал пути для разрешения кризиса", - указал американский эмиссар.
США не диктуют Украине условия по территориальным уступкам, заявил Уиткофф

Уиткофф заявил, что США не навязывают Киеву решения по территориальным уступкам

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США не диктуют Украине условия в части возможных территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договорённости с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому (Владимир - ред.) Зеленский и европейские партнёры приедут в понедельник в Белый дом — чтобы обсуждать это напрямую", - сказал он в воскресном интервью телеканала CNN.
По словам Уиткоффа, США выступают лишь в роли посредника. "Мы находились в комнате в качестве медиатора. Президент был медиатором и искал пути для разрешения кризиса", - указал американский эмиссар.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Зеленский отверг предложение уступить всю территорию ДНР, пишут СМИ
16 августа, 21:04
 
