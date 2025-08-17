https://ria.ru/20250817/tramp-2035941945.html

Трамп опубликовал письмо жены, адресованное Путину

Трамп опубликовал письмо жены, адресованное Путину

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо своей жены Меланьи, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, в котором она призвала защитить детей. "Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России, — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время", — сказано в документе.Текст письма ранее обнародовал телеканал Fox News, он идентичен опубликованному Трампом документу. Согласно информации издания, письмо от Меланьи Трамп президент США передал российскому лидеру во время саммита на Аляске. При этом в письме нет упоминаний о якобы похищении детей в результате конфликта на Украине, как об этом утверждало агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Белого дома. Украинская сторона ранее передала России список якобы похищенных из республики 339 детей. На пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвратили на Украину, эта работа продолжается.

