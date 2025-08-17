https://ria.ru/20250817/tramp-2035929692.html
Трамп выразил надежду на освобождение 1300 заключенных в Белоруссии
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек, он также назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко сильным лидером, такое сообщение появилось в соцсети Трампа Truth Social. "Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены", - говорится в публикации Трампа. В своей публикации президент США также прикрепил комментарий другого пользователя. В нем говорилось, что Лукашенко обсуждает с Трампом освобождение 1300 заключенных. Трамп заявлял 15 августа в соцсети Truth Social, что обсудил с Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем.
