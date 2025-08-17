Рейтинг@Mail.ru
Трамп выразил надежду на освобождение 1300 заключенных в Белоруссии
17:25 17.08.2025
Трамп выразил надежду на освобождение 1300 заключенных в Белоруссии
в мире
белоруссия
сша
дональд трамп
александр лукашенко
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек, он также назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко сильным лидером, такое сообщение появилось в соцсети Трампа Truth Social. "Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены", - говорится в публикации Трампа. В своей публикации президент США также прикрепил комментарий другого пользователя. В нем говорилось, что Лукашенко обсуждает с Трампом освобождение 1300 заключенных. Трамп заявлял 15 августа в соцсети Truth Social, что обсудил с Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем.
в мире, белоруссия, сша, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в Белоруссии скоро будут освобождены 1,3 тысячи человек, он также назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко сильным лидером, такое сообщение появилось в соцсети Трампа Truth Social.
"Спасибо Белоруссии и ее сильному лидеру. Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут также освобождены", - говорится в публикации Трампа.
В своей публикации президент США также прикрепил комментарий другого пользователя. В нем говорилось, что Лукашенко обсуждает с Трампом освобождение 1300 заключенных.
Трамп заявлял 15 августа в соцсети Truth Social, что обсудил с Лукашенко освобождение заключенных, включая возможное освобождение 1300 человек в будущем.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США
15 августа, 19:16
 
В миреБелоруссияСШАДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
