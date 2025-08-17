https://ria.ru/20250817/tramp-2035913722.html
Экс-конгрессмен оценил шансы Трампа снять санкции с России
Экс-конгрессмен оценил шансы Трампа снять санкции с России
в мире
деннис кусинич
дональд трамп
сша
россия
санкции в отношении россии
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наверняка сможет убедить конгресс снять санкции с России, если украинский конфликт удастся урегулировать, считает бывший конгрессмен от штата Огайо и двукратный кандидат на пост президента от Демократической партии Деннис Кусинич. "Если конфликт на Украине будет решен, нисколько не сомневаюсь, что президент Трамп сможет убедить конгресс снять санкции и работать для восстановления торговых отношений с Россией", - заявил он РИА Новости. При этом он полагает, что такие изменения не произошли бы мгновенно, а заняли бы определенное время. "Но первым шагом было бы мирное соглашение. Потом, если причины, по которым санкции были введены, исчезнут, то и в санкциях необходимости не будет", - подчеркнул Кусинич.
сша
россия
